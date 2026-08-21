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Украинцам хотят выдавать кредиты на жилье по-новому: кто будет платить меньше процентов
Украинские семьи могут получить более выгодные условия для приобретения жилья в кредит.
Правительство планирует изменить правила государственной программы «єОселя» и ввести градацию процентной ставки в зависимости от количества детей в семье.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, пишет «Обозреватель».
По его словам, правительство действительно рассматривает создание «в той или иной форме» механизма помощи новорожденным детям в будущем.
В то же время премьер не отметил, какой именно инструмент может быть введен, но заверил, что уже в ближайшее время он будет презентован.
Премьер подчеркнул, что сложная ситуация с демографией в Украине находится в фокусе его правительства. Поэтому для решения этой проблемы уже запланировано несколько разных программ.
«Например, в „єОселі“ в ближайшее время будут уменьшены проценты для ребенка, затем на следующего ребенка еще будут меньше«, — уточнил Корецкий.
Кроме того, дети украинцев со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), рожденные не на временно оккупированной, а на подконтрольной Украине территории, также смогут получить такой статус.
Напомним, в Украине изменили правила программы государственного ипотечного кредитования «єОселя». Правительство приняло перечень нововведений, призванных сделать условия более гибкими, но в то же время устанавливают четкие рамки для площади недвижимости.