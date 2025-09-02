- Дата публикации
Украинцам, которые получают пенсию на карту, могут заблокировать счет: кого это касается
Банковские счета пенсионеров блокируют, если не тратить пенсию или не пройти идентификацию в установленные сроки.
Большинство украинских пенсионеров получают пенсионные выплаты на банковские карты и иногда не пользуются ими, накапливая средства. Однако такая стратегия может привести к временной блокировке счета.
Об этом пишет издание На пенсии.
Причины блокировки
Отсутствие движения средств в течение шести месяцев. Это касается:
снятия наличных;
оплаты покупок онлайн или офлайн;
перевода средств на другие счета.
В случае блокировки пенсионные выплаты временно прекращаются.
Несвоевременное прохождение обязательной идентификации. Эта процедура подтверждает, что пенсию получает именно определенное лицо.
Как возобновить выплаты
Пенсию можно восстановить, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. Выплаты восстанавливают в течение десяти рабочих дней после обращения.
Процедура идентификации
В этом году ее нужно пройти до 31 декабря одним из удобных способов:
лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;
с помощью видеоконференции после подачи заявки через вебпортал;
в дипломатическом представительстве Украины за рубежом с последующей отправкой подтверждающих документов по почте.
Отдельные категории пенсионеров должны пройти идентификацию до 1 октября:
пенсионеры, которые получают выплаты и постоянно проживают на временно оккупированных территориях;
украинцы, которые находятся за границей и продолжают получать пенсионные выплаты;
лица, которые после 24 февраля 2022 года выехали из оккупированных регионов и не стали на учет как внутренне перемещенные лица.
Эти правила предусмотрены статьей 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
