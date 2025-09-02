Украинцам, которые получают пенсию на карту, могут заблокировать счет: кого это касается

Пенсионное удостоверение

Большинство украинских пенсионеров получают пенсионные выплаты на банковские карты и иногда не пользуются ими, накапливая средства. Однако такая стратегия может привести к временной блокировке счета.

Об этом пишет издание На пенсии.

Причины блокировки

Отсутствие движения средств в течение шести месяцев. Это касается:

снятия наличных;

оплаты покупок онлайн или офлайн;

перевода средств на другие счета.

В случае блокировки пенсионные выплаты временно прекращаются.

Несвоевременное прохождение обязательной идентификации. Эта процедура подтверждает, что пенсию получает именно определенное лицо.

Как возобновить выплаты

Пенсию можно восстановить, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. Выплаты восстанавливают в течение десяти рабочих дней после обращения.

Процедура идентификации

В этом году ее нужно пройти до 31 декабря одним из удобных способов:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;

с помощью видеоконференции после подачи заявки через вебпортал;

в дипломатическом представительстве Украины за рубежом с последующей отправкой подтверждающих документов по почте.

Отдельные категории пенсионеров должны пройти идентификацию до 1 октября:

пенсионеры, которые получают выплаты и постоянно проживают на временно оккупированных территориях;

украинцы, которые находятся за границей и продолжают получать пенсионные выплаты;

лица, которые после 24 февраля 2022 года выехали из оккупированных регионов и не стали на учет как внутренне перемещенные лица.

Эти правила предусмотрены статьей 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

