Украинцам могут начислить долг за газ: в чем причина

Газ / © УНИАН

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Бытовые потребители газа в Украине могут столкнуться с образованием задолженности, если будут производить оплату по старым банковским данным. Весной 2026 г. компания обновила свои платежные реквизиты, поэтому клиентам необходимо срочно проверить и изменить шаблоны в банковских приложениях.

Об этом сообщили в пресс-службе газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз» сменил реквизиты для оплаты газа: как избежать задолженности

В компании объяснили: если платить по старым данным, деньги не попадут на ваш счет. Поэтому система покажет долг, даже если вы заплатили вовремя. Большинство банков уже обновили реквизиты автоматически, но некоторые клиенты пользуются старыми шаблонами в приложениях.

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Для корректного зачисления средств в «Нафтогазі» советуют удалить старые платежные формы и создать новые по таким актуальным данным:

Получатель: ООО «Газоснабжающая компания „Нефтегаз Украины“»;

Код по ЕГРПОУ: 40121452;

Счет (IBAN): UA723204780000026006000255925;

МФО: 320478;

Банк: АБ «Укргазбанк».

Контролировать состояние своего счета и проверять поступления денег потребители могут онлайн. Для этого рекомендуют использовать официальные цифровые сервисы: личный кабинет на сайте компании, чат-боты или мобильное приложение «Куб».

Также в газоснабжающей компании напомнили, что для бытовых клиентов продолжает действовать тарифный план «Фиксированный». Цена голубого топлива составляет 7,96 грн. за один кубометр, и эта стоимость официально гарантирована до 30 апреля 2027 года.

Чтобы не накапливать неоплаченные периоды, расчеты необходимо производить ежемесячно до 25 числа. Потребители также призывают отказываться от бумажных квитанций в пользу электронных счетов, поскольку онлайн-формат позволяет быстрее получать платежки и контролировать сроки оплаты.

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Напомним, переплата за коммунальные услуги чаще всего возникает из-за двойного платежа, ошибки в сумме или оплаты заранее. В большинстве случаев такие средства автоматически зачисляются в счет будущих платежей. Если же у потребителя есть долг, переплата в первую очередь пойдет на его погашение.

Также мы писали, что некоторые категории украинских пенсионеров имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива. На полное освобождение от платежей могут претендовать работники определенных отраслей, которые должны отвечать критериям стажа и среднемесячного дохода.

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