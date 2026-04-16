- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 672
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинцам могут повысить зарплаты: насколько и кого это коснется
В Украине готовится пересмотр выплат для работников судебной системы.
В Украине могут пересмотреть заработную плату работников аппаратов судов за счет новых коэффициентов повышения. С такой инициативой Высший совет правосудия (ВСП) обратился к Кабинету министров.
Об этом сообщили в Высшем совете правосудия.
Насколько могут вырасти зарплаты у работников судов
Согласно проекту постановления, размер доплат будет напрямую зависеть от интенсивности работы конкретного учреждения. ВСП предлагает следующую шкалу коэффициентов:
1,2 — при превышении нормативной нагрузки на 20%;
1,3 — при превышении нагрузки на 100%;
1,4 — при превышении нагрузки на 200%.
Перечень судов, работники которых будут получать повышенные оклады, будет ежеквартально определяться Государственной судебной администрацией по согласованию с ВСП.
Почему пересматривают уровень зарплат
Сообщается, что зарплаты хотят пересмотреть из-за огромной нагрузки на суды во время войны. В Высшем совете правосудия объясняют: из-за низких выплат квалифицированные специалисты увольняются. Это может парализовать работу судов, и гражданам будет труднее защитить свои права.
Цель введения коэффициентов:
устранить дисбаланс в выплатах;
сохранить кадровый потенциал;
обеспечить непрерывность судебного процесса и независимость системы.
В настоящее время документ рассматривает правительство. В Высшем совете правосудия отмечают: решение нужно принять как можно скорее, чтобы суды могли нормально работать даже в сложных условиях войны.
Зарплаты в Украине — последние новости
Напомним, президент подписал закон, продолжающий действие военного сбора еще на три года после окончания войны.
Ранее мы писали, что дефицит кадров в Украине, особенно квалифицированных специалистов, остается существенным. В сочетании с повышением выплат в бюджетном секторе это приводит к дальнейшему стремительному росту заработных плат.
По прогнозам экономических экспертов, уже в апреле 2026 года средняя зарплата в Украине может пересечь новую психологическую отметку и возрасти до 30 850 грн.