Украинцам могут повысить зарплаты: насколько и кого это коснется

В Украине могут пересмотреть заработную плату работников аппаратов судов за счет новых коэффициентов повышения. С такой инициативой Высший совет правосудия (ВСП) обратился к Кабинету министров.

Об этом сообщили в Высшем совете правосудия.

Насколько могут вырасти зарплаты у работников судов

Согласно проекту постановления, размер доплат будет напрямую зависеть от интенсивности работы конкретного учреждения. ВСП предлагает следующую шкалу коэффициентов:

1,2 — при превышении нормативной нагрузки на 20%;

1,3 — при превышении нагрузки на 100%;

1,4 — при превышении нагрузки на 200%.

Перечень судов, работники которых будут получать повышенные оклады, будет ежеквартально определяться Государственной судебной администрацией по согласованию с ВСП.

Почему пересматривают уровень зарплат

Сообщается, что зарплаты хотят пересмотреть из-за огромной нагрузки на суды во время войны. В Высшем совете правосудия объясняют: из-за низких выплат квалифицированные специалисты увольняются. Это может парализовать работу судов, и гражданам будет труднее защитить свои права.

Цель введения коэффициентов:

устранить дисбаланс в выплатах;

сохранить кадровый потенциал;

обеспечить непрерывность судебного процесса и независимость системы.

В настоящее время документ рассматривает правительство. В Высшем совете правосудия отмечают: решение нужно принять как можно скорее, чтобы суды могли нормально работать даже в сложных условиях войны.

