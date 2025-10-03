Украинцам могут существенно увеличить пособие по безработице и его продолжительность

Деньги / © УНИАН

В Верховной Раде предлагают изменить правила предоставления пособия по безработице в условиях военного положения. Если законопроект примут, максимальная помощь по безработице существенно возрастет и граждане смогут дольше получать выплаты.

Соответствующий законопроект №14096 зарегистрирован Комитетом по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Изменения в пособии по безработице — что предусматривает законопроект

Продолжительность выплаты по безработице планируют увеличить с 90 до 180 дней, а для граждан предпенсионного возраста оставить 360 дней.

Максимальный размер пособия может вырасти до 150% от уровня минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года.

Это позволит обеспечить более справедливое распределение, ведь страховые взносы у разных людей были разными.

Заметим, на сегодня максимальная помощь по безработице ограничена размером минимальной зарплаты — 8000 грн. Минимальная выплата составляет 1500 грн для тех, у кого нет страхового стажа, и 3600 грн для застрахованных лиц.

Почему предлагают пересмотреть выплаты?

В начале полномасштабной войны управление средствами Фонда соцстрахования передали правительству. Это, по словам авторов законопроекта, привело к финансовым дисбалансам: только за два года в бюджет изъяли 15 млрд грн страховых средств.

Сейчас значительная часть фонда идет на гранты и компенсации работодателям, а на пособие по безработице предусмотрено лишь 6,3 млрд грн (28% доходов).

Восстановление полномочий Фонда позволит сбалансированно распределять расходы и усилить защиту людей, потерявших работу, убеждены инициаторы.

К слову, в проекте государственного бюджета на 2026 год заложено повышение минимальной зарплаты до 8647 грн с 1 января. По данным нардепа Ярослава Железняка, проект также предусматривает рост средней зарплаты до 30 032 грн и установление прожиточного минимума на уровне 3209 грн в месяц.