Украинцам могут урезать зарплаты без предупреждения: что известно

Зарплата в Украине

Во время военного положения в Украине работодатели могут изменять размер заработной платы без двухмесячного предупреждения работников. Это предусмотрено действующим законодательством.

Как объяснили специалисты управления инспекционной деятельности в Запорожской области, в мирное время действует норма статьи 103 Кодекса о законах о труде. Она обязывает работодателя уведомить работника об ухудшении условий оплаты труда не менее чем за два месяца до смен.

Однако в период военного положения правила другие. Согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель должен уведомить работника об изменении существенных условий труда или оплаты не позднее, чем до момента их введения.

То есть фактически предупреждать через два месяца об уменьшении зарплаты сейчас не нужно — достаточно сделать это непосредственно перед изменениями.

В то же время, работникам советуют внимательно следить за условиями трудового договора и официальными сообщениями от работодателя.

Ранее мы рассказывали, какие гражданские вакансии с бронированием от мобилизации предлагают в Украине.