Украинцам могут выплатить по 60 тысяч гривен: кому и при каких условиях дадут деньги

Несчастный случай на производстве — это любой вред здоровью, нанесенный человеку во время выполнения рабочих задач. Получить денежную помощь после производственной травмы может каждое застрахованное лицо, независимо от того, насколько опасной или трудной является его должность.

Размер выплаты не является фиксированным для всех. Как сообщают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), сумма пособия напрямую зависит от степени потери профессиональной трудоспособности потерпевшего.

«Этот показатель устанавливает медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) или экспертная команда по оценке повседневного функционирования человека», — отмечают в ведомстве.

Для расчета берется база в размере 7 минимальных зарплат, установленных на момент, когда у работника возникло право на страховую выплату.

Сколько выплачивают в 2026 году

Ключевым фактором в 2026 году является очередное повышение социальных стандартов. С 1 апреля 2026 года минимальная зарплата в Украине находится на уровне 8647 гривен. Это оказывает непосредственное влияние на предельные размеры компенсаций.

Так, если специалисты установят, что работник полностью (на 100%) потерял трудоспособность, сумма единовременной компенсации составит 60 529 гривен. Если процент потери трудоспособности меньше, выплата рассчитывается пропорционально установленной степени.

Следует учитывать, что получить максимальную сумму удается не всегда. Расследование несчастного случая должно установить не только факт травмы, но и виновников инцидента.

«Если расследование выяснит, что в травме работника виноват не только работодатель, размер выплаты может снизиться», — предупреждают эксперты.

В частности, если будут установлены факты нарушения правил охраны труда самим потерпевшим, размер денежной помощи может быть сокращен. По закону такое сокращение не может превышать 50% от первоначально начисленной суммы.

Выплаты в Украине — последние новости

Напомним, в мае 2026 года некоторые пенсионеры могут временно остаться без выплат из-за проверки их данных. Речь идет не об отмене пенсий, а о возможной приостановке на время уточнения информации.

В Пенсионном фонде объяснили, что такие проверки проводятся, когда возникают сомнения в актуальности сведений о получателе. Чаще всего это случается, если человек долго не проживает по месту регистрации, выехал за границу без уведомления, не прошел обязательную идентификацию, изменил персональные данные или имеет неточности в информации о стаже, доходах или статусе.

Также в 2026 году отдельные граждане из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой, могут претендовать на пенсию в размере 16 500 грн.