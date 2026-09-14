Украинцам могут выплатить сразу 6 пенсий: есть важное условие

Пенсия в Украине

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Некоторые украинские пенсионеры могут получить выплаты сразу за полгода вперед, но для этого нужно выполнить одно четкое юридическое условие.

Об этом рассказала адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Ольга Хомич в комментарии «РБК-Украина».

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6 пенсий заранее — кто может получить

По словам Ольги Хомич, получить пенсию сразу за шесть месяцев можно, только когда пенсионер официально снимается с регистрации в Украине и оформляет выезд на постоянное проживание за границу.

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«По заявлению пенсионера ему могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев вперед, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства в Украине», — отметила юрист.

Также добавила, что после выплаты аванса Пенсионный фонд прекращает ежемесячные переводы. Если же пенсионер просто живет за границей и не снялся с официального учета в Украине, шестимесячную выплату он не получит, а пенсия и дальше будет поступать ежемесячно как обычно.

Сохранение права на выплаты и судебная практика

Ольга Хомич подчеркнула, что факт получения аванса и снятия с учета не лишает гражданина права на пенсию в будущем.

«Даже после такого выезда по учету право на дальнейшую выплату за человеком юридически сохраняется, а не угасает навсегда», — отметила юрист.

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Она отметила, что ранее норма закона предусматривала выплату пенсий за границей только при наличии международного договора с государством. Однако Конституционный Суд Украины признал это положение еще неконституционным решением от 7 октября 2009 года № 25-рп/2009.

Хотя Пенсионный фонд иногда считает выплату аванса окончательным закрытием дела, суды становятся на сторону людей. Адвокат отметила, что Верховный Суд регулярно возвращает пенсии тем, кто уехал за границу еще в 1990-х или раньше, а возобновленные выплаты индексируют на общих основаниях.

«Право на пенсию за такими людьми сохраняется независимо от места жительства, а возобновить выплату можно без всяких ограничений во времени, потому что не платить в свое время перестало государство, а не пенсионер по собственной вине. Практика по таким делам стабильно на стороне людей», — подытожила Ольга Хомич.

Для возобновления выплат при необходимости следует подтвердить лицо через «Действие», видеосвязь или консульское учреждение, а в случае отказа ПФУ обращаться в суд.

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Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, о предстоящей пенсии следует заботиться заранее. При оформлении выплат часто выясняется, что часть стажа потеряна из-за неначисленных взносов или неофициальной зарплаты.

Ранее мы писали, что для отдельных категорий пенсионеров предусмотрена ежемесячная доплата к пенсии. В 2026 году ее размер составляет 1038 грн.

Как сообщалось, в сентябре 2026-го некоторые пенсионеры получат повышенные пенсии: автоматически надбавки начислят по возрасту и стажу. В частности, украинцам от 70 до 74 лет прибавят 300 грн.

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