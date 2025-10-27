Украинцам начали блокировать банковские карты: какая причина

Превышение лимитов на денежные переводы — наиболее распространенная причина блокирования / © pixabay.com

Реклама

Банки начали блокировать счета украинцев из-за любой подозрительной операции.

Об этом пишет «Телеграф».

Постановление НБУ №65 по финмониторингу (с 19 мая 2020 г.) предоставляет банкам широкие возможности проверять операции клиентов, блокировать и принудительно закрывать их счета.

Реклама

Юристы назвали основные причины по которым блокируют счета:

Несоответствие сделок профиля клиента. При открытии счета клиент декларирует сумму, которая в среднем будет ежемесячно поступать на карту. Если долгое время сумма совпадала с задекларированной, а затем внезапно ощутимо увеличилась, а клиент не предупредил банк об увеличении дохода и не предоставил соответствующую справку, это может стать причиной блокировки.

Подозрительные, по мнению банка, операции. Распространен вариант блокировки, когда на счет начинают поступать регулярные или многочисленные переводы разных лиц. Они могут быть и небольшими (500–1000 грн). Однако банк подозревает, что клиент начал заниматься предпринимательством. Деньги в этом случае должны приходить на счет ФЛП.

Любые операции, где банк может заподозрить торговлю криптовалютой (с биржей, брокерами и т.п.). Такая деятельность окончательно нелегализирована в Украине.

Назначение платежей. Некоторые из них банки воспринимают как подозрительные, среди слов-триггеров такие: за крипту, обмен валют, за товар/услугу, если поступления не на счет ФЛП, а на частный. Также триггером может стать назначение «возврат долга», когда переводы регулярные — каждый день или 1—2 раза в неделю.

Реклама

Напомним, с 1 июня 2025 года в Украине вступили в силу новые ограничения на карточные денежные переводы для физических лиц. Месячный предел будет зависеть от уровня денежного риска клиента.

Для украинцев, которых банки классифицируют как лиц со средним или низким уровнем риска, ежемесячный лимит на переводы будет уменьшен до 100 тысяч гривен. А для клиентов с высоким уровнем риска эта сумма ограничивается 50 тысяч гривен в месяц.

Такие ограничения внедряются в рамках выполнения обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) и Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Согласно этим договоренностям финансовые операции граждан должны быть полностью прозрачными и подлежать контролю.