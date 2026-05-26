Украинцам начали блокировать карты после получения "лишних" 1500 грн

Банковские карты

Из-за масштабного технического сбоя украинцам повторно зачислили анонсированную помощь в 1500 грн, а теперь блокируют счета. Люди, которые уже потратили «лишние» средства, оказались в ловушке без всяких предупреждений.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Нардеп напомнил, что в апреле правительство объявило о выплате 1500 грн для отдельных категорий граждан, которые больше всего нуждаются в государственной поддержке. Сама инициатива является важной и своевременной, однако ее реализация сопровождается серьезными проблемами.

«Из-за технических сбоев в работе системы начали повторно поступать эти выплаты. Люди, не зная об ошибочном начислении, использовали средства на свои базовые потребности. После этого отдельным получателям начали блокировать карточки для дальнейших социальных выплат«, — говорится в заявлении Гетманцева.

Как отметил политик, ключевая проблема заключается в том, что людей фактически не проинформировали должным образом. Ошибочно зачисленные средства нельзя было тратить, поскольку Пенсионный фонд впоследствии списывает их обратно. Если же деньги уже использованы, человеку приходится самостоятельно возвращать сумму на счет, чтобы избежать блокировки карты.

При этом многие получатели не сразу понимали, что их карточки заблокированы. О проблеме люди узнавали уже при попытке воспользоваться средствами или получить следующие социальные выплаты, не имея никаких четких объяснений относительно причин блокировки.

«Для многих это стало настоящим стрессом, ведь речь идет о средствах на нужды первой необходимости. Более того, сейчас есть случаи, когда Пенсионный фонд дважды списал 1500 грн«, — отметил Гетманцев.

Он добавил, что несмотря на обещания вернуть средства гражданам, сама ситуация выглядит абсолютно неприемлемой. Речь идет о людях, для которых каждая гривна является критически важной.

«Особенно возмущает отсутствие четкой и официальной коммуникации со стороны Минсоцполитики и ПФУ. Люди узнают о проблеме уже после блокировки карточек или списания средств», — добавил глава налогового комитета.

Он акцентировал, что перед запуском любых механизмов социальной поддержки все технические решения должны проходить тщательное тестирование, а граждане должны заблаговременно получать понятную информацию о порядке начисления средств и возможных рисках. Государство не может перекладывать последствия собственных технических ошибок на людей.

Напомним, с 1 апреля в Украине началась автоматическая выплата единовременной денежной помощи в размере 1500 грн для поддержки уязвимых слоев населения из-за роста цен. Средства начислили пенсионерам по возрасту, людям с инвалидностью, малообеспеченным и многодетным семьям, получателям базовой соцпомощи, одиноким матерям и ВПЛ, которые имеют право на соцвыплаты.

