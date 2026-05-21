Украинцам начали присылать третью платежку за газ: за что теперь придется платить

газ / © pexels.com

Реклама

В Украине потребители газа получают уже три отдельные платежки. Кроме счета за потребленный газ и его доставку, части потребителей поступает еще и отдельная платежка за техническое обслуживание газовых сетей в доме. Именно она в последнее время вызывает больше всего вопросов.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус.

Дополнительный счет касается проверки и обслуживания внутридомовых систем газоснабжения. Речь идет о сетях, которые обеспечивают безопасные поставки газа в многоквартирных домах.

Реклама

По словам юриста, такая услуга предусмотрена действующим законодательством, в частности Кодексом газораспределительных систем и законом «О жилищно-коммунальных услугах». Отдельный порядок технического обслуживания также утвердило Министерство энергетики в 2023 году.

Специалист отметила, что платить за техническое обслуживание должны совладельцы жилья. В то же время сам счет могут выставлять или ОСМД на весь дом, или отдельно каждому жильцу — в зависимости от его доли.

При этом третья платежка не является регулярной ежемесячной оплатой. Частота проведения таких работ зависит от состояния и возраста газовых сетей. Если системы эксплуатируются менее 25 лет, обслуживание проводят раз в пять лет. Для более старых сетей техническое обслуживание осуществляют чаще — раз в три года.

Отдельно потребители оплачивают сам природный газ и его распределение. Как напомнила адвокат, после запуска реформы газового рынка в 2020 году украинцы получили возможность самостоятельно выбирать поставщика газа.

Реклама

Именно поэтому украинцы получают две разные квитанции: одну — за газ, другую — за его доставку. Сумма за распределение зависит от того, сколько газа домохозяйство использовало в течение предыдущего газового года — с октября по сентябрь.

Полученный объем делят на 12 месяцев и умножают на тариф оператора. В разных областях он отличается, поскольку зависит от особенностей сетей и количества потребителей. Например, в Киевской области тариф для населения составляет 0,32 гривны за кубометр в месяц.

Юрист также пояснила, что отказаться от оплаты за распределение могут только те потребители, которые официально отключились от газовых сетей. Для этого необходим акт опломбирования. Простого факта, что человек не пользуется газом, недостаточно для прекращения начислений.

Даже после отключения определенное время могут поступать счета, ведь плата рассчитывается на основе предыдущих объемов потребления.

Реклама

Также закон позволяет не оплачивать услуги в случае официального отключения газа или разрушения жилья. Однако этот факт должен быть официально подтвержден соответствующими актами, в частности при участии ГСЧС. После фиксации повреждений оператор сети должен приостановить или расторгнуть договор с потребителем.

Коммуналка в Украине — последние изменения

Напомним, некоторые категории украинских пенсионеров могут получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение печного топлива. Оформить льготу можно онлайн через портал «Дія» или вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы сообщали, что с 1 мая в Украине прекращают действовать отдельные тарифные льготы, в частности на электроэнергию для населения.

Новости партнеров