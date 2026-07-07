Украинцам насчитают доплаты к пенсии в августе: кому и сколько выплатят

Выплаты

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В августе 2026 года отдельные категории украинцев получат единовременную денежную помощь ко Дню Независимости. Выплаты назначены ветеранам войны, членам семей погибших защитников, лицам с инвалидностью в результате войны и другим категориям граждан. Размер пособия будет составлять от 450 до 3100 гривен.

Об этом пишут в Пенсионном фонде Украины.

Помощь в размере 650 гривен выплатят:

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членам семей погибших или умерших ветеранов войны и защитников Украины;

женам или мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны, если они не женились повторно;

одному из супругов умершего участника войны, не вступившего в повторный брак;

одиноким дружинам и мужьям умерших участников боевых действий;

супругам или мужьям жертв нацистских преследований, которые не женились во второй раз.

Какие еще суммы предусмотрены

Единоразовую помощь в 450 гривен получат участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лица, принудительно вывозимые на работы, а также отдельные категории детей партизан и подпольщиков.

Выплата в 1000 гривен назначена участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и отдельным категориям бывших несовершеннолетних узников нацистских лагерей.

Лица с инвалидностью в результате войны получат:

3100 гривен — лица с инвалидностью I группы;

2900 гривен — II группы;

2700 гривен — III группы.

Также 3100 гривен выплатят гражданам, имеющим особые заслуги перед Украиной.

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Как насчитают помощь

В ПФУ объяснили, что большинству пенсионеров средства будут начислены автоматически вместе с августовской пенсией.

В то же время, отдельным категориям граждан для получения выплаты необходимо будет обратиться в пенсионный фонд с заявлением. Ее можно подать через сервисный центр ПФУ, ЦНАП, по почте или через веб-портал электронных услуг пенсионного фонда с помощью электронной подписи.

В заявлении следует указать личные данные, идентификационный код, реквизиты документа, подтверждающего право на помощь, а также банковский счет для перечисления средств.

Пенсия в Украине — последние новости

В Украине участники боевых действий ежемесячно получают прибавку к пенсии в размере 25% от минимальной пенсии по возрасту. Размер дополнительной выплаты — 647 грн в месяц. Кроме того, ветеранам войны и лицам с инвалидностью в результате войны выплачивают дополнительную целевую помощь — 40 гривен ежемесячно.

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Заметим, что с 1 июля размер пенсии будет автоматически перечислен для граждан, возраст которых достиг 70, 75 или 80 лет. Впрочем, законодательство предусматривает ограничения для пенсионеров с более высокими выплатами. Пенсии не возрастут для тех, у кого общая пенсия превышает 10340,35 грн.

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