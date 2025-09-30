Украинцам не хотят обменивать купюры в 100 долларов 2003 года: в чем дело

100 долларов / © pexels.com

Реклама

Часть украинцев сталкивается с проблемами при обмене 100-долларовых банкнот образца 2003 года. По словам людей, обменные пункты нередко отказываются принимать такие купюры или же предлагают обмен по заниженному курсу, заставляя фактически продавать валюту дешевле.

Об этом сообщает «Новыны Live».

Причиной участники рынка называют «возраст» банкноты, ведь ей уже более 20 лет. В то же время никаких законодательных оснований для таких действий нет. В украинском правовом поле нет норм, которые позволяли бы ограничивать оборот долларов США в зависимости от года выпуска, номинала или дизайна. Поэтому отказ в обмене, установление двойного курса или дополнительных комиссий являются незаконными.

Реклама

В Национальном банке Украины подтвердили: эти правила касаются всех банкнот доллара США, выпущенных Федеральной резервной системой с 1914 года.

Вместе с тем банки и обменники могут устанавливать собственные внутренние правила обслуживания. Если клиент считает действия учреждения неправомерными, он имеет право подать официальную жалобу.

Законный отказ в обмене возможен только тогда, когда купюра повреждена: имеет разрывы, царапины или дырки, поражена плесенью, загрязнена более чем наполовину или вызывает сомнения относительно подлинности и защитных элементов.

Что делать, если отказывают в обмене 100 долларов?

Специалисты советуют в подобных случаях обращаться прежде всего в государственные банки, где строго придерживаются требований НБУ и не применяют сомнительных «собственных правил».

Реклама

Также эксперты отмечают: лучше не накапливать доллары старых лет эмиссии, чтобы в будущем избежать трудностей с их обменом.

К слову, поскольку 100-долларовая банкнота является одной из самых популярных для подделок, стоит знать простые способы ее проверки. Основные признаки настоящих долларов: качество бумаги и печати, водяной знак, защитная лента.