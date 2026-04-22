Украинцам обещают дешевую клубнику: сколько сейчас стоит ягода и когда ждать обвала цен

В Украине ожидают сезон дешевой клубники

Реклама

В преддверии летнего сезона цена клубники в украинских супермаркетах и на оптовых рынках оказалась ощутимо ниже по сравнению с прошлым годом. Эксперты успокаивают потребителей, что никакого дефицита или искусственного ажиотажа на эту популярную ягоду в ближайшее время точно не предвидится.

Какие цены на клубнику ждать в дальнейшем, рассказал аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» (УКАБ) Максим Гопка в комментарии Delo.ua.

Сколько стоит клубника сейчас

По словам специалиста, в этом году средняя стоимость килограмма ягоды в розничных сетях составляет 277 гривен, что на 7-10% дешевле прошлогодних показателей. Похожая приятная тенденция прослеживается и на оптовом рынке Шувар, где ценник упал с 237 до 200 гривен.

Реклама

Гопка объяснил, что в настоящее время рынок остается максимально сбалансированным благодаря бесперебойному импорту из южноевропейских стран. Также ситуации способствует отсутствие каких-либо логистических или погодных форс-мажоров на старте ягодного сезона.

Когда ждать удешевления клубники

На полках магазинов пока превалирует импортная продукция, однако в продаже уже начали появляться первые небольшие партии украинской клубники из закарпатских и южных теплиц. Существенного изменения цен следует ожидать уже в первой половине мая, когда предложение отечественной ягоды значительно увеличится.

«Увеличение предложения по украинским неотапливаемым теплицам, а впоследствии и массовый выход ягоды из открытой почвы традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению», — подчеркнул аналитик.

Официальные данные Минфина также подтверждают стремительное падение стоимости. Статистика свидетельствует, что только за последний месяц средние цены на клубнику в торговых сетях снизились почти на 40%.

Реклама

Напомним, в Украине прогнозируют значительный скачок цен на летние фрукты . Главной причиной стали температурные аномалии в феврале-апреле, которые угрожают потерей более половины урожая.