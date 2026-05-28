Украинцам объявили цены на газ в июне — список поставщиков

Поставщики газа для бытовых потребителей обнародовали цены на июнь 2026 года. На рынке сейчас работает 8 компаний, часть из которых предлагает только годовые тарифы, а часть также месячные переменные предложения.

Об этом сообщает «Газ Правда».

В частности, четыре поставщика работают исключительно с годовыми контрактами, еще 4 компании предлагают как годовые, так и ежемесячные тарифы.

Годовые тарифы остаются стабильными

Базовые годовые цены в июне не изменились и колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубический метр.

Самый низкий тариф традиционно предлагает ГК «Нафтогаз Украины» — 7,96 грн/куб. м. Этот тариф действует не менее 30 апреля 2027 года и является базовым для большинства бытовых потребителей.

Месячные тарифы снизились

Месячные (рыночные) предложения в июне снизились по сравнению с маем. Их стоимость колеблется от 8,46 до 28,49 грн. за кубометр в зависимости от поставщика.

Тарифы поставщиков в июне 2026 года

ГК «Нафтогаз Украины» — 7,96 грн (годовой тариф);

Тернопольоблгаз Сбыт — 7,96 грн;

Прикарпат Энерго Трейд — 7,98 грн;

Галнефтегаз (ОККО Контракт) — 7,99 грн;

Львовэнергосбыт — 8,20 грн / 28,00 грн (месячный);

YASNO (Киев) — 8,46 грн / 8,46 грн;

YASNO (Днепр) — 8,46 грн/8,46 грн;

Светгаз (Ритейл Сервис) — 9,99 грн / 28,49 грн.

Около 98% бытовых потребителей или более 12 млн домохозяйств пользуются услугами ГК «Нафтогаз Украины», которая предлагает один из самых низких годовых тарифов на рынке.

