Украинцам подсовывают фальшивые деньги: какие купюры наиболее опасны

Уровень подделок гривны и иностранной валюты вырос / © Associated Press

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Национальный банк Украины обнародовал статистику по поддельным банкнотам. Одна из иностранных валют оказалась абсолютным «лидером» — ее фальшивые купюры встречаются в несколько раз чаще других.

По данным НБУ, абсолютным лидером среди подделок в Украине остается доллар США.

Однако отрыв от гривны — колоссальный: долларовые фальшивки обнаруживают в семь раз чаще, чем поддельные украинские банкноты.

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Основная масса фальшивых долларов — это купюры номиналом 100 долларов.

Украинская национальная валюта подделывается гораздо реже. Среди гривневых банкнот больше всего «внимания» фальшивомонетчиков привлекают купюры номиналом 500 гривен — именно они лидируют в статистике изъятых подделок.

Значительно реже встречаются фальшивые 200-гривневые и 1000-гривневые банкноты. Мелкие номиналы — 20, 50, 100 гривен — подделывают в единичных случаях, поскольку затраты на изготовление качественной подделки часто превышают потенциальный «заработок».

Как не стать жертвой

Национальный банк напоминает: самый надежный способ уберечься от фальшивок — проверять банкноты на месте. Обратите внимание на водяные знаки, защитную ленту, рельефные элементы и голограммы. В случае сомнений обратитесь в ближайший банк для экспертизы.

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Особенно бдительными следует быть при обмене валюты в неофициальных пунктах или «с рук». Именно в таких ситуациях риск получить фальшивку растет.

Ранее сообщалось, что в Украине резко сократилось количество наличных денег. Больше всего банкнот — номиналом 500 гривен, меньше всего — 50.

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