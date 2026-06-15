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Украинцам подсовывают фальшивые деньги: какие купюры наиболее опасны
Чаще всего в Украине подделывают банкноты номиналом в 500 гривен.
Национальный банк Украины обнародовал статистику по поддельным банкнотам. Одна из иностранных валют оказалась абсолютным «лидером» — ее фальшивые купюры встречаются в несколько раз чаще других.
По данным НБУ, абсолютным лидером среди подделок в Украине остается доллар США.
Однако отрыв от гривны — колоссальный: долларовые фальшивки обнаруживают в семь раз чаще, чем поддельные украинские банкноты.
Основная масса фальшивых долларов — это купюры номиналом 100 долларов.
Украинская национальная валюта подделывается гораздо реже. Среди гривневых банкнот больше всего «внимания» фальшивомонетчиков привлекают купюры номиналом 500 гривен — именно они лидируют в статистике изъятых подделок.
Значительно реже встречаются фальшивые 200-гривневые и 1000-гривневые банкноты. Мелкие номиналы — 20, 50, 100 гривен — подделывают в единичных случаях, поскольку затраты на изготовление качественной подделки часто превышают потенциальный «заработок».
Как не стать жертвой
Национальный банк напоминает: самый надежный способ уберечься от фальшивок — проверять банкноты на месте. Обратите внимание на водяные знаки, защитную ленту, рельефные элементы и голограммы. В случае сомнений обратитесь в ближайший банк для экспертизы.
Особенно бдительными следует быть при обмене валюты в неофициальных пунктах или «с рук». Именно в таких ситуациях риск получить фальшивку растет.
Ранее сообщалось, что в Украине резко сократилось количество наличных денег. Больше всего банкнот — номиналом 500 гривен, меньше всего — 50.