Украинцам посреди лета выплатят "зависшие" 6500 гривен зимней поддержки: кто получит помощь

Деньги

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Украинцы, не получившие назначенную в 2025 году одноразовую помощь по программе «Зимняя поддержка», все же смогут получить средства. Кабинет Министров принял постановление, разрешающее провести такие выплаты трем категориям граждан.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

По ее словам, решение касается людей, подавших заявление на получение помощи через приложение «Действие» или в бумажной форме, получили положительное решение, однако деньги так и не поступили.

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Выплаты предусмотрены для:

детей из малообеспеченных семей;

детей, находящихся на попечении;

детей с инвалидностью, воспитывающихся в приемных семьях и детских домах семейного типа;

внутриперемещенных лиц с инвалидностью I группы;

одиноких пенсионеров.

Как будет происходить выплата “Зимней поддержки”

Согласно постановлению правительства, в 2026 году Пенсионный фонд Украины сформирует перечень граждан, которые имели право на помощь, но не получили его. После этого список будет передан в Министерство социальной политики, которое обеспечит финансирование выплат.

Таким образом, украинцы, чьи заявки были одобрены еще в 2025 году, но остались без средств, смогут получить необходимую им государственную помощь.

Выплаты для украинцев 2026 — последние новости

Напомним, граждане, достигшие пенсионного возраста, но продолжающие работать и откладывающие оформление пенсии, могут существенно повысить ее размер. За каждый полный месяц отсрочки до 5 лет пенсия растет на 0,5%, более 5 лет — на 0,75%. К примеру, отсрочка на 6 лет дает надбавку 54%. Однако такое решение требует тщательного расчета, поскольку потерянные выплаты за период отсрочки могут превысить будущую надбавку.

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Также, ПФУ напоминает пенсионерам об обязанности в течение 10 дней сообщать об изменениях, влияющих на размер пенсии (трудоустройство, увольнение, изменение места жительства, льготный статус и т.п.). В случае несвоевременного сообщения может возникнуть переплата, которую придется вернуть государству, в том числе через суд. Сделать это можно в сервисном центре ПФУ или в Интернете через личный кабинет.

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