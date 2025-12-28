Украинцам повысят пенсии: кто получит более тысячи гривен

Государство определяет размер пенсии по инвалидности в процентах от пенсии по возрасту / © Pixabay

В Украине с 1 января 2026 года некоторые пенсионеры могут получить больше на 1,5 тысяч гривен.

Об этом сообщил эксперт по пенсионным вопросам Виктор Богданов изданию «На пенсии».

Как отмечает эксперт, наибольшее повышение почувствуют лица с инвалидностью в результате войны.

Для лиц с инвалидностью в результате войны размеры минимальных выплат повысятся в зависимости от группы инвалидности:

лицам с инвалидностью третьей группы начнут выплачивать 9,34 тысячи грн вместо 8,49 тысячи грн (360% прожиточного минимума)

лицам с инвалидностью второй группы — 13,62 тысяч грн против 12,39 тысяч грн (525%)

лицам с инвалидностью первой группы — 16,86 тысяч грн вместо 15,34 тысяч грн (650%)

Напомним, Кабмин принял решение об очередной индексации пенсий, которая охватит большинство украинских пенсионеров. Повышение запланировано на 1 марта 2026 года, а размер выплат будет увеличен в среднем на 11,5%.