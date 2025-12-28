- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 266
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинцам повысят пенсии: кто получит более тысячи гривен
В 2026 году прожиточный минимум вырастет на 234 гривны, что автоматически повысит минимальные пенсии по инвалидности.
В Украине с 1 января 2026 года некоторые пенсионеры могут получить больше на 1,5 тысяч гривен.
Об этом сообщил эксперт по пенсионным вопросам Виктор Богданов изданию «На пенсии».
Как отмечает эксперт, наибольшее повышение почувствуют лица с инвалидностью в результате войны.
Для лиц с инвалидностью в результате войны размеры минимальных выплат повысятся в зависимости от группы инвалидности:
лицам с инвалидностью третьей группы начнут выплачивать 9,34 тысячи грн вместо 8,49 тысячи грн (360% прожиточного минимума)
лицам с инвалидностью второй группы — 13,62 тысяч грн против 12,39 тысяч грн (525%)
лицам с инвалидностью первой группы — 16,86 тысяч грн вместо 15,34 тысяч грн (650%)
Напомним, Кабмин принял решение об очередной индексации пенсий, которая охватит большинство украинских пенсионеров. Повышение запланировано на 1 марта 2026 года, а размер выплат будет увеличен в среднем на 11,5%.