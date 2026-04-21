Пенсионный возраст

Реклама

Полномасштабная война повлекла за собой глубокую дестабилизацию национальной экономики и существенно подорвала финансовую состоятельность украинцев. Несмотря на способность отечественного бизнеса приспосабливаться к критическим условиям и беспрецедентную помощь со стороны западных партнеров, общий уровень благосостояния граждан продолжает демонстрировать негативную динамику.

По выводам директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, разрушительные экономические последствия боевых действий, сопровождающиеся стремительным ростом безработицы и масштабными демографическими оползнями, становятся причиной коренной трансформации рынка труда и всей социальной архитектуры государства.

30% населения Украины за чертой бедности

До начала полномасштабного вторжения украинская экономика демонстрировала определенную устойчивость, ведь даже в сложные времена пандемии COVID-19 уровень бедности держался в пределах 22–23%. Однако на сегодняшний день ситуация существенно ухудшилась, и этот показатель стремительно вырос, охватив уже около 30% населения.

Реклама

Последствия такого падения доходов могли быть гораздо трагичнее, если бы не беспрецедентная финансовая помощь от западных партнеров, в частности, стран Европы. Именно эти внешние вливания позволяют государству удерживаться на плаву, выполняя базовые социальные обязательства перед гражданами.

Трансформация рынка труда и вызовы безработицы

Несмотря на то, что многие предприятия сумели приспособиться к функционированию в условиях военного положения, в государстве все более четко определяется проблема стагнационной безработицы. Эта ситуация характеризуется тем, что значительное количество граждан остается без работы в течение длительного периода, не имея возможности найти вакансии, соответствующие их опыту или запросу. Наиболее уязвимыми в этой ситуации оказались социально незащищенные слои населения, поскольку современный рынок труда демонстрирует стремительную динамику, к которой трудно адаптироваться.

Далеко не каждый украинец имеет реальную возможность или внутреннюю готовность оперативно овладеть новой профессией согласно актуальным потребностям работодателей, что привело к формированию скрытого ресурса рабочей силы. По оценкам специалистов Института демографии, этот резерв насчитывает около 1 миллиона человек, которые по разным причинам — будь то сложные жизненные обстоятельства или потеря мотивации — фактически прекратили попытки трудоустроиться.

Сегодня наблюдается противоречивая картина, ведь пока одни группы населения страдают отсутствием работы, отдельные сектора бизнеса уже сталкиваются с критическим дефицитом кадров. Эксперты прогнозируют, что с началом масштабного послевоенного восстановления этот кадровый голод будет только обостряться, становясь одним из главных вызовов для национальной экономики.

Реклама

Для преодоления дефицита рабочих рук Украине, вероятно, придется привлекать значительный трудовой ресурс из-за границы. Ожидается, что после завершения боевых действий на украинский рынок труда будут активно заходить две основные группы иностранцев. С одной стороны это будут высококвалифицированные инженеры и технические специалисты, чьи знания станут фундаментом для восстановления разрушенной инфраструктуры и запуска сложных производств. С другой стороны, прогнозируется приток трудовых мигрантов из наименее развитых стран мира, которые будут задействованы на физически тяжелых или неквалифицированных работах, где внутренний дефицит кадров будет ощущаться наиболее остро.

Повышение пенсионного возраста: работать не менее до 70 лет

Демографические сдвиги и глубокая трансформация экономических процессов неизбежно приведут к тому, что в Украине произойдет фактический рост пенсионного возраста. В этом контексте речь идет не только о возможных законодательных коррективах, но и о реальной жизненной необходимости для граждан оставаться экономически активными (чтобы выжить) в течение гораздо более длительного периода.

На современном рынке труда уже сейчас начинает неуклонно расти спрос на глубокий опыт и высокую квалификацию старших специалистов. Элла Либанова отмечает, что украинское общество постепенно переходит к совершенно новой модели, при которой продолжительность трудового пути каждого человека существенно увеличится. Согласно ее прогнозам, в будущем для украинцев станет нормой работать минимум до 70 лет, а в отдельных случаях, при сохранении здоровья и интеллектуального потенциала, пределы активной профессиональной деятельности могут расшириться даже до 90 лет. Высокая экспертность старшего поколения станет одним из ключевых ресурсов, позволяющих поддерживать стабильность экономической системы в условиях новых демографических реалий.