Украинцам придется заплатить за квартиры и дома: кого коснется налог 2026 года

Налог на недвижимость

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В Украине владельцы квартир, домов и другой недвижимости каждый год платят налог на недвижимое имущество. Для больших объектов также предусмотрен дополнительный платеж, который часто называют "налогом на роскошь".

Об этом говорится в статье 266.7.1 Налогового кодекса.

Речь идет о жилье, площадь которого превышает установленные законом лимиты. В 2026 году дополнительный платеж применяется к:

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квартир площадью более 300 кв. м;

домов площадью более 500 кв. м.

Если жилье превышает эти нормы, собственник должен оплатить дополнительно 25 000 грн за каждый объект или его долю. Эта сумма начисляется отдельно от основного налога на недвижимость, рассчитываемого за «лишние» квадратные метры.

При просрочке уплаты налога может начисляться штраф — 10% или 20% от суммы долга, в зависимости от срока задержки.

В то же время, не все украинцы должны платить налог на недвижимость. Льгота действует для жилья, площадь которого не превышает минимальные нормы:

до 60 кв. м – для квартиры;

до 120 кв. м – для дома;

до 180 кв. м – для нескольких объектов недвижимости.

Также налог могут не платить владельцы жилья, расположенного в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.

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Отдельные льготы могут предоставляться пенсионерам, участникам боевых действий и людям с инвалидностью, но это зависит от решения местного совета.

Чтобы воспользоваться льготой, владельцу необходимо предоставить подтверждающие документы. Это может быть выписка из реестра недвижимости, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности или другие документы в зависимости от основания для освобождения от уплаты.

Если площадь недвижимости не превышает установленных норм, владельцу ничего делать не нужно. В таком случае налоговое уведомление-решение не посылают, а обязательства по уплате налога не возникает.

Напомним, владельцев недвижимости ждут большие штрафы за аренду «в черную». Таким образом власти хотят вывести рынок аренды из тени.

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