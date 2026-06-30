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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Украинцам продлили срок использования Национального кэшбека: до какого числа можно потратить средства

Правительство утвердило изменения по использованию средств по программе "Национальный кэшбек". Выплаты за апрель украинцы станут получать с 3 июля.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Национальный кэшбек

Национальный кэшбек

Срок использования средств, накопленных на карте "Национальный кэшбек", продлят до 31 июля 2026 года включительно.

О соответствующих изменениях сообщил разработчик "Дії".

После этого украинцы начнут получать выплаты за апрель уже с 3 июля.

В эту выплату войдут средства по программе "Национальный кэшбек" за апрель, а также кэшбек на горючее.

Использовать все накопленные на карте Национальный кэшбек средства, а также деньги по программе “Зимняя 1000”, можно будет до 31 июля 2026 года включительно.

В то же время, для кэшбека за май, июнь и последующие месяцы будут действовать другие сроки.

Такие средства можно использовать до конца месяца, в котором будет прекращено или отменено военное положение. Но окончательный предельный срок — не позднее 30 апреля 2028 года.

О начале выплат кэшбека дополнительно сообщат на страницах “Дії”.

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Дата публикации
Количество просмотров
151
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