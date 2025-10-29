- Дата публикации
Украинцам раздадут по 6,5 тысячи гривен: кто получит "Зимнюю еПоддержку"
Правительство готовит новый акт поддержки на зиму для малообеспеченных семей.
Правительство Украины готовит новый акт, который предусматривает выплату 6,5 тысячи гривен малообеспеченным семьям, в том числе проживающим на прифронтовых территориях.
Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин в эфире Новости.LIVE.
«Сейчас мы работаем над этим актом. Должны в ближайшее время вынести на рассмотрение Кабинета Министров 6,5 тысяч гривен для малообеспеченных семей, в том числе и при фронтовой территории. Это зимняя поддержка. Средства есть на это. Как только будет принято решение, проголосовано Кабинетом Министров, мы сразу начнем имплементацию данного акта», — заявил министр.
По словам Улютина, документ имеет целью обеспечить дополнительную финансовую поддержку семьям в сложный зимний период. После официального утверждения правительством выплаты будут начисляться сразу, а их получателями станут наиболее уязвимые категории населения.
