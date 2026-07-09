Украинцам следует готовиться к подорожанию горючего: эксперт назвал точную дату

Новые ценники на АЗС: эксперт назвал точную дату, когда в Украине подорожает топливо / © ТСН.ua

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На фоне очередного обострения на Ближнем Востоке стоимость всех видов топлива может вырасти на несколько гривен на литре до конца июля.

Такое мнение высказал Дмитрий Леушкин, эксперт рынка нефтепродуктов, передают Новини.LIVE.

Эксперт отметил, что срыв договоренностей с Ираном и эскалация на Ближнем Востоке отражаются на международной логистике энергоносителей. Поэтому дальнейшее удешевление нефти становится невозможным.

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«Уже есть два пострадавших там корабля, газовозы. […] И это уже предпосылка для того, что снижение цены — это уже в прошлом, и сейчас не время уже это обсуждать», — говорит Леушкин.

По его прогнозу, подорожание горючего на украинских заправках начнется ориентировочно во второй половине июля. Триггером для фиксации новых цен станет завершение чемпионата мира по футболу, после которого рынок стабилизируется на новых, более высоких отметках.

«Я понимаю так, что активная фаза начнется после окончания мирового чемпионата по футболу (19 июля — Ред.). Это не так много осталось времени подождать», — добавил эксперт.

Напомним, что первая волна подорожания горючего в Украине прошла в марте этого года после того, как Иран заблокировал Ормузский пролив в ответ на удары Израиля и США.

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Сегодня, 9 июля, США начали наносить новые удары по Ирану.

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