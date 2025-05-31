Украинцам угрожает блокировка карт: что следует знать о новых банковских проверках

Кредитные карты

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Уже с 1 июня украинские банки усилят финансовый мониторинг карточных переводов, что может привести к массовым блокировкам счетов.

Об этом предупреждает адвокат Богдан Янкив.

По его словам, особенно внимательными следует быть при заполнении поля назначения платежа — даже одна неточность может вызвать интерес банка или налоговой.

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По словам юриста, среди наиболее «рискованных» формулировок в назначении платежа — упоминания о криптовалюте, оплате товаров или услуг без ФЛП, а также несоответствие вида деятельности в КВЭДах.

Использование слов, связанных с криптовалютой, привлекает особое внимание банков, поскольку ее обращение до сих пор не легализовано в Украине. Это может быть расценено как финансовые операции сомнительного происхождения.

Оплата товаров или услуг без оформленного ФЛП также сигналом о возможной незаконной предпринимательской деятельности. Банк может приостановить операцию, а налоговая заинтересоваться получателем.

В случае, если в назначении платежа указана деятельность, не отвечающая КВЭД ФОПа, это может стать основанием для потери статуса плательщика единого налога.

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Кроме того, осторожность следует проявить со следующими формулировками:

«возврат долга» — если такие переводы регулярны или велики, финмониторинг может признать их подозрительными;

«задаток», «аванс», «предоплата» имеют юридические различия, которые могут повлиять на обязательства сторон;

«компенсация расходов» — в случае оплаты коммуналки за арендуемую недвижимость это может считаться доходом физлица, а не ФЛП и облагаться налогом 18%;

«подарок» — налог не уплачивается только при переводе от близкого родственника и в пределах 2000 грн;

«донат», «благотворительная помощь» — не облагаются налогом только в случае, если получатель — зарегистрированный волонтер, военная или благотворительная организация.

Напомним, с 1 июня 2025 года в Украине вступают в силу новые ограничения на карточные денежные переводы для физических лиц. Месячный предел будет зависеть от уровня денежного риска клиента.

Для украинцев, которых банки классифицируют как лиц со средним или низким уровнем риска, ежемесячный лимит на переводы будет уменьшен до 100 тысяч гривен. А для клиентов с высоким уровнем риска эта сумма ограничивается 50 тысяч гривен в месяц.

Такие ограничения внедряются в рамках выполнения обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) и Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Согласно этим договоренностям финансовые операции граждан должны быть полностью прозрачными и подлежать контролю.

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