Украинцам вернут деньги за коммуналку из-за нарушений: кому и сколько

Практически каждая внеплановая проверка предприятий сферы ЖКХ в Украине выявила факты нарушения законодательства при формировании тарифов. По результатам инспекций потребителям должно вернуть около 453 тыс. грн, а общая сумма уже выплаченных компенсаций превысила полмиллиона гривен.

Об этом сообщила Госпродслужба по итогам работы в течение трех месяцев.

За это время специалисты провели 88 внеплановых проверок коммунальных предприятий, и почти все они — 86 случаев или 97,7% — оказались проблемными. Главной причиной стали ошибки в расчетах и завышении государственных тарифов.

Из-за этих нарушений ведомство выписало 77 предписаний с требованием исправить цены, наложило 22 штрафа на сумму более 862 тысяч гривен, а также оштрафовало семерых ответственных должностных лиц.

Согласно решениям контролирующего органа, поставщики услуг обязаны перечислить счета. Непосредственно по результатам последних проверок потребителям должны вернуть около 453 тыс. грн. В то же время, с учетом предыдущих решений, общая сумма возвращенных средств уже составила более 517 тыс. грн.

Замглавы Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор пояснил, что контроль осуществляется не массово, а исключительно по обращениям граждан. Конкретные жалобы становятся основанием для инспекции именно тех вопросов, которые вызывали беспокойство у потребителей.

«Наша цель — обеспечение экономически обоснованных тарифов и недопущение нарушений законодательства в сфере ценообразования жилищно-коммунальных услуг», — отметил Крейтор.

Напомним, Нацкомиссия по коммунальным услугам (НКРЭКУ) изменила правила и обновила требования к платежкам за доставку газа для населения.

Также украинцам следует внимательно следить за счетами электроэнергии, ведь за долги могут не только отключить свет, но и выставить дополнительную платежку — до 6000 грн.

В этом году в Украине сильно подорожала коммуналка. Однако платить его придется не всем. Некоторым украинцам отменили оплату коммунальных услуг.