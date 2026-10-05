Украинцам вернут десятки миллионов за коммуналку: кого это касается

Жилищно-коммунальные услуги / © ТСН.ua

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Украинцам должны вернуть почти 93 млн грн из-за нарушений при формировании и применении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Проверки показали проблемы почти у девяти из десяти проверенных предприятий.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

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С начала года специалисты провели 140 внеплановых проверок предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. Нарушение законодательства в сфере цен и ценообразования было выявлено в 88,6% случаев.

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По результатам проверок предприятиям выдали требования по перерасчету тарифов в пользу потребителей. На нарушителей также наложили административно-хозяйственные штрафы, а ответственных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Общая сумма средств, которую должны вернуть потребителям в результате перерасчетов, составляет 92,67 млн. грн.

По состоянию на конец августа 2026 украинцам уже фактически вернули и перечислили 636,8 тыс. грн. Выполнение решений по остальной сумме продолжается.

Что делать, если в платежке завышена сумма

В Госпродпотребслужбе советуют украинцам проверять начисления в платежках за коммунальные услуги. Если возникают сомнения в правильности тарифа или его повышении, можно обратиться в территориальный орган службы.

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«Если у потребителя возникают сомнения в обоснованности роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, он может обратиться в Госпотребпотребслужбу с обращением о нарушении его прав и законных интересов. При наличии оснований наши специалисты проведут проверку», – объяснил заместитель главы ведомства Андрей Крейтор.

Для проведения проверки потребителю необходимо подать официальное обращение в территориальное управление Госпродпотребслужбы в своем регионе.

Что еще стоит знать о коммунальных платежах

Ранее мы также писали, что поврежденная или сорванная пломба на газовом счетчике сама по себе не означает автоматического штрафа. Сначала оператор газораспределительной системы должен зафиксировать нарушения, а при необходимости провести экспертизу и передать материалы на рассмотрение комиссии.

Если будет доказано несанкционированное вмешательство в работу счетчика, потребителю может быть доначислена стоимость неучтенного газа за период до шести месяцев. В то же время фиксированный штраф именно за сорванную пломбу Кодекс газораспределительных систем не предусматривает.

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Также украинцы могут снизить затраты на электроэнергию с помощью двухзонного счетчика. В ночные часы - с 23:00 до 07:00 - тариф составляет 2,16 грн за кВт·ч против 4,32 грн днем. Например, перенос 100 кВтч потребления на ночь может сэкономить около 216 грн в месяц.

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