- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1258
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинцам выдают по 9 тысяч грн на дрова— кто имеет право на помощь
Домохозяйства с печным отоплением могут получить субсидию на твердое топливо.
Украинцы могут оформить жилищную субсидию на приобретение твердого топлива (дров, угля или брикетов) один раз в отопительный сезон, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.
Об этом напомнили в ПФУ.
Помощь предназначена домохозяйствам, которые отапливают жилье печью и нуждаются в финансовой поддержке.
Среди приоритетных категорий:
внутренне перемещенные лица
жители прифронтовых и освобожденных территорий
многодетные семьи
одинокие пенсионеры
люди с инвалидностью
Субсидия на твердое топливо не предназначена для жилья с централизованным, газовым или электрическим отоплением.
Какой размер выплаты в 2026 году
При расчете учитывают норматив в две тонны топлива на одно домохозяйство. Предельная стоимость тонны составляет 4 602,57 грн, а двух тонн — 9 205,14 грн.
Это не гарантированная выплата каждому заявителю. Сумма зависит от доходов семьи и возможности самостоятельно оплачивать отопление.
Как оформить субсидию на дрова
Подать заявление можно онлайн через портал «Дія» или электронный кабинет Пенсионного фонда, а также лично в сервисном центре ПФУ, ЦНАП или органе местного самоуправления. Документы можно отправить по почте.
Для оформления понадобятся:
заявление и сведения о доходах и имущественном состоянии
паспорт и идентификационный код
банковские реквизиты IBAN
подтверждение печного отопления
Субсидии в Украине — последние новости
В новом отопительном сезоне части украинцев не нужно повторно оформлять жилищную субсидию — Пенсионный фонд произведет расчет автоматически. В то же время, некоторым домохозяйствам придется подать новое заявление.
В 2026 году существует механизм жилищной поддержки — субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Это отдельная программа, которая не является той же выплатой, что жилищная субсидия на коммунальные услуги.
Помощь предназначена для ВПЛ, которые арендуют жилье и не могут самостоятельно покрывать расходы по его найму. Право на такую поддержку зависит, в частности, от доходов и имущественного положения семьи.