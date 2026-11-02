Украинцам выдают по 9 тысяч грн на дрова— кто имеет право на помощь

Украинцам выдают по 9 тысяч

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Украинцы могут оформить жилищную субсидию на приобретение твердого топлива (дров, угля или брикетов) один раз в отопительный сезон, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Об этом напомнили в ПФУ.

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Помощь предназначена домохозяйствам, которые отапливают жилье печью и нуждаются в финансовой поддержке.

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Среди приоритетных категорий:

внутренне перемещенные лица

жители прифронтовых и освобожденных территорий

многодетные семьи

одинокие пенсионеры

люди с инвалидностью

Субсидия на твердое топливо не предназначена для жилья с централизованным, газовым или электрическим отоплением.

Какой размер выплаты в 2026 году

При расчете учитывают норматив в две тонны топлива на одно домохозяйство. Предельная стоимость тонны составляет 4 602,57 грн, а двух тонн — 9 205,14 грн.

Это не гарантированная выплата каждому заявителю. Сумма зависит от доходов семьи и возможности самостоятельно оплачивать отопление.

Как оформить субсидию на дрова

Подать заявление можно онлайн через портал «Дія» или электронный кабинет Пенсионного фонда, а также лично в сервисном центре ПФУ, ЦНАП или органе местного самоуправления. Документы можно отправить по почте.

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Для оформления понадобятся:

заявление и сведения о доходах и имущественном состоянии

паспорт и идентификационный код

банковские реквизиты IBAN

подтверждение печного отопления

Субсидии в Украине — последние новости

В новом отопительном сезоне части украинцев не нужно повторно оформлять жилищную субсидию — Пенсионный фонд произведет расчет автоматически. В то же время, некоторым домохозяйствам придется подать новое заявление.

В 2026 году существует механизм жилищной поддержки — субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Это отдельная программа, которая не является той же выплатой, что жилищная субсидия на коммунальные услуги.

Помощь предназначена для ВПЛ, которые арендуют жилье и не могут самостоятельно покрывать расходы по его найму. Право на такую поддержку зависит, в частности, от доходов и имущественного положения семьи.

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