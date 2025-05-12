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Украинцам выплатили рекордный кэшбек: как получать деньги за покупки
Правительство выплатило украинцам рекордные 443 млн грн национального кэшбека за март.
В марте украинцы получили рекордный кэшбек от государства — 443 млн грн — за покупки товаров отечественного производства.
Об этом сообщили в Минцифре.
«3,4 миллиона украинцев получили выплаты за покупки товаров украинского производства. И это самая большая сумма за месяц с момента запуска программы Национального Кэшбека в сентябре 2024 года. Покупаете украинское — поддерживаете экономику и получаете 10% кэшбека», — говорится в сообщении.
Всего государство уже вернуло людям почти 2 миллиарда гривен.
На что можно потратить кэшбек?
Коммуналка,
книги,
лекарства,
благотворительность или донат на ВСУ.
Средства доступны до конца 2025 года.
Как работает национальный кэшбек?
Государство возвращает 10% стоимости товаров украинского производства, которые находятся в списке программы. Чтобы узнать, подпадает ли покупка под кэшбек, нужно отсканировать штрихкод товара через приложение «Дія». Сканер ищите в разделе Национальный кэшбек.
Как присоединиться к программе и получать деньги за покупки
Присоединиться к программе может любой гражданин, имеющий счет в банках-партнерах программы. В общей сложности их более 20. Для этого нужно:
подать заявку через сайт или приложение банка;
указать карточки для оплаты покупок и предоставить разрешение банку передавать информацию о транзакциях;
открыть физическую или виртуальную карточку «Национального кэшбека» и активировать ее;
перейти во вкладку «Сервисы» приложения «Дія» и выбрать карту банка, из которой будете получать выплаты.
Важно: кэшбек начисляется только при покупке с карт, указанных при регистрации.
Ранее сообщалось, что в Украине банки снизят лимиты на переводы по карточкам.