Украинцам выплатили рекордный кэшбек: как получать деньги за покупки

Национальный кэшбек за март / © Фото из открытых источников

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В марте украинцы получили рекордный кэшбек от государства — 443 млн грн — за покупки товаров отечественного производства.

Об этом сообщили в Минцифре.

«3,4 миллиона украинцев получили выплаты за покупки товаров украинского производства. И это самая большая сумма за месяц с момента запуска программы Национального Кэшбека в сентябре 2024 года. Покупаете украинское — поддерживаете экономику и получаете 10% кэшбека», — говорится в сообщении.

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Всего государство уже вернуло людям почти 2 миллиарда гривен.

На что можно потратить кэшбек?

Коммуналка,

книги,

лекарства,

благотворительность или донат на ВСУ.

Средства доступны до конца 2025 года.

Как работает национальный кэшбек?

Государство возвращает 10% стоимости товаров украинского производства, которые находятся в списке программы. Чтобы узнать, подпадает ли покупка под кэшбек, нужно отсканировать штрихкод товара через приложение «Дія». Сканер ищите в разделе Национальный кэшбек.

Как присоединиться к программе и получать деньги за покупки

Присоединиться к программе может любой гражданин, имеющий счет в банках-партнерах программы. В общей сложности их более 20. Для этого нужно:

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подать заявку через сайт или приложение банка;

указать карточки для оплаты покупок и предоставить разрешение банку передавать информацию о транзакциях;

открыть физическую или виртуальную карточку «Национального кэшбека» и активировать ее;

перейти во вкладку «Сервисы» приложения «Дія» и выбрать карту банка, из которой будете получать выплаты.

Важно: кэшбек начисляется только при покупке с карт, указанных при регистрации.

Ранее сообщалось, что в Украине банки снизят лимиты на переводы по карточкам.