Украинцам выплатят 3100 грн в августе: кто имеет право на помощь

Кому выплатят 3100 грн в августе

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Украинцы могут получить 3100 гривен ко Дню Независимости Украины, если отвечают условиям выплаты и вовремя обратятся в ПФУ. В этом году категории граждан, которые могут получить помощь, расширили. Получить выплату в 3100 грн можно будет в августе 2026.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Выплата 3100 грн ко Дню Независимости Украины: кто имеет право

Кабинет Министров Украины утвердил механизм выплат ко Дню Независимости 2026 года. Большинство граждан, подпадающих под условия выплаты, получат деньги автоматически, поэтому им не придется обращаться в ПФУ.

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Суммы выплат на этот год утверждены постановлением КМУ от 13 мая 2026 года №602. Выплату на День Независимости Украины получат следующие граждане:

Пенсионеры и получатели субсидий/льгот, которые не служат : выплата поступит автоматически в августе вместе с пенсией или субсидией. Никуда обращаться не нужно.

Ветераны войны, которые продолжают службу : деньги поступят на счета воинских частей или организаций. Воинам советуют проверить, знает ли командование об их статусе ветерана.

Другие категории: если по постановлению вы имеете право на такую выплату, вам нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Для самостоятельной подачи на выплату нужно написать заявление, в котором указать реквизиты документов, подтверждающих личность; номер банковского счета, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и реквизиты удостоверения, дающего право на выплату.

К заявлению нужно добавить копию паспорта или временного удостоверения гражданина Украины, копию удостоверения, подтверждающего соответствующий статус лица. Если вы хотите обратиться в ПФУ за выплатой лично, вам понадобятся оригиналы всех документов.

Подать заявление можно лично в любом сервисном центре ПФУ или ЦНАП по месту жительства. Также это можно сделать по почте, отправив письмо по адресу отделения ПФУ.

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Онлайн отправить заявление на выплату помощи в День Независимости Украины можно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Если вы получите статус ветерана до 24 августа 2026, но деньги вам не поступят до 1 октября, вы сможете подать заявление в ПФУ и получить помощь до 1 ноября.

Части пенсионеров с июля повысят пенсии

Напомним, что с 1 июля 2026 года некоторые украинские пенсионеры получат увеличенные ежемесячные выплаты благодаря системе возрастных компенсационных доплат.

Надбавки начисляются автоматически: граждане в возрасте 70-74 года дополнительно получают 300 грн, 75-79 лет — 456 грн, а лица от 80 лет — 570 грн.

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Однако, эти выплаты не предусмотрены для тех, чья общая пенсия превышает 10 340 грн.

Доплата начинает действовать непосредственно со дня рождения пенсионера, поэтому за первый месяц она может быть начислена пропорционально только через несколько дней, а в полном объеме будет выплачиваться со следующего месяца.

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