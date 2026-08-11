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Украинцам выплатят 5000 грн перед школой: кто получит деньги
Деньги начислят на подготовку первоклассника к школе.
Государственная программа «Пакунок школяра» предусматривает единовременную помощь в 5000 грн на каждого первоклассника. Ее может оформить один из родителей или законный представитель ребенка, который в этом году идет в первый класс.
Сумма предназначена не всем украинцам, а именно для подготовки первоклассника к школе. После одобрения заявления деньги зачисляют на Дія.Картку.
Как получить 5000 грн на первоклассника
Заявление подают в приложении «Дія» после зачисления ребенка в первый класс украинской школы. Для этого нужно:
Обновить приложение «Дія» и авторизироваться.
Открыть раздел «Допомога від держави».
Выбрать услугу «Пакунок школяра».
Выбрать ребенка, на которого оформляется заявление, и перейти к его подаче.
Открыть Дія.Картку в одном из уполномоченных банков и выбрать ее для выплаты.
Проверить данные заявления и подписать его Дія.Підписом.
Ребенок не отображается в «Дії»: что делать
Если данных ребенка нет в услуге «Пакунок школяра», обратитесь в школу. Попросите проверить информацию о ребенке и родителях в системе АИКОМ – Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента – и при необходимости исправить его.
АИКОМ обновляется постепенно, поэтому неотражение данных в «Дії» само по себе не является отказом в выплате. По информации «Дії», после проверки и обновления сведений данные ребенка должны подтянуться в приложение в течение нескольких дней.
Такой сценарий уже возникал во время предыдущей кампании программы: мы объясняли, что делать, если в "Дії" нет данных о ребенке . В этом году родителям следует ориентироваться на актуальные сроки и условия кампании 2026 года.
Когда поступят деньги и до какого числа можно подать заявление
По данным «Дії», после одобрения заявления средства должны поступить на счет Дія.Картки в течение 14 дней. Заявление можно подать до 15 ноября 2026 г. в приложении «Дія» или через Пенсионный фонд.
Начисленные деньги следует использовать в течение 180 дней после выплаты. Если семья находится за границей или на временно оккупированной территории, помощь назначат после возвращения в Украину.
Как подать заявление без приложения «Дія»
Если у родителей или законного представителя нет приложения «Дія», заявление можно подать через Пенсионный фонд. Для этого следует обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ.
Помощь может оформить только один родитель или законный представитель на одного ребенка. Перед подачей заявления проверьте, зачислен ли ребенок в первый класс и актуальны ли данные, которые школа передает в АИКОМ.