Украинцам выплатят по 6500 гривен помощи: кто получит средства

Более 8700 украинских семей, воспитывающих детей с инвалидностью подгруппы А, получат единовременную денежную помощь в размере 6500 грн. На эти нужды правительство направило 56,6 млн грн донорских средств.

О соответствующем решении сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кто получит выплаты

Новая помощь рассчитана на жителей прифронтовых и пострадавших регионов. В частности, выплаты получат семьи в девяти областях: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской.

Эти средства предназначены для обеспечения базовых потребностей и ежедневного ухода за детьми.

«Продолжаем поддерживать семьи, у которых есть дети с инвалидностью подгруппы А. Правительство приняло решение, позволяющее направить 56,6 млн грн донорской помощи на единовременные выплаты таким семьям — на базовые нужды и ежедневный уход за детьми», — отметила Свириденко.

Откуда выделят средства на помощь

Сообщается, что проект реализуется в сотрудничестве с ЮНИСЕФ за счет международных доноров. Общая сумма финансирования состоит из нескольких источников:

почти 49,9 млн грн — основной донорский ресурс в рамках сотрудничества с ЮНИСЕФ;

6,7 млн грн — ранее привлеченная гуманитарная помощь и средства специального фонда государственного бюджета.

Техническую часть выплат обеспечивает Пенсионный фонд Украины. Средства будут автоматически перечислены на банковские счета получателей в ближайшие несколько месяцев.

Эта инициатива является частью более широкой программы предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению Украины. Премьер-министр поблагодарила международных партнеров за поддержку и подчеркнула, что Кабинет Министров работает над дальнейшим увеличением объемов такой адресной помощи для уязвимых категорий граждан.

