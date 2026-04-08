Украинцам выплатят по 6500 гривен помощи: кто получит средства
Правительство приняло решение о выплате 6500 гривен семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.
Более 8700 украинских семей, воспитывающих детей с инвалидностью подгруппы А, получат единовременную денежную помощь в размере 6500 грн. На эти нужды правительство направило 56,6 млн грн донорских средств.
О соответствующем решении сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кто получит выплаты
Новая помощь рассчитана на жителей прифронтовых и пострадавших регионов. В частности, выплаты получат семьи в девяти областях: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской.
Эти средства предназначены для обеспечения базовых потребностей и ежедневного ухода за детьми.
«Продолжаем поддерживать семьи, у которых есть дети с инвалидностью подгруппы А. Правительство приняло решение, позволяющее направить 56,6 млн грн донорской помощи на единовременные выплаты таким семьям — на базовые нужды и ежедневный уход за детьми», — отметила Свириденко.
Откуда выделят средства на помощь
Сообщается, что проект реализуется в сотрудничестве с ЮНИСЕФ за счет международных доноров. Общая сумма финансирования состоит из нескольких источников:
почти 49,9 млн грн — основной донорский ресурс в рамках сотрудничества с ЮНИСЕФ;
6,7 млн грн — ранее привлеченная гуманитарная помощь и средства специального фонда государственного бюджета.
Техническую часть выплат обеспечивает Пенсионный фонд Украины. Средства будут автоматически перечислены на банковские счета получателей в ближайшие несколько месяцев.
Эта инициатива является частью более широкой программы предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению Украины. Премьер-министр поблагодарила международных партнеров за поддержку и подчеркнула, что Кабинет Министров работает над дальнейшим увеличением объемов такой адресной помощи для уязвимых категорий граждан.
Выплаты в Украине — последние новости
Напомним, в Украине начали выплачивать по 1500 грн гражданам, которые пользуются социальной поддержкой государства.
Также в апреле 2026 года в Украине проведут перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Ранее мы сообщали, кто получит надбавки, почему деньги придут только в июне и какие доплаты предусмотрены за возраст.
Ранее мы писали, что украинские пенсионеры могут получить ежемесячную доплату за внуков, но только при определенных условиях.