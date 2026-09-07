Украинцам выплатят почти 20 тысяч грн на зиму: кто имеет право на помощь

Социальная помощь на прохождение зимы

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Правительство запускает новые социальные выплаты — это единоразовое пособие для жителей прифронтовых территорий на время зимы. Единоразовую помощь в размере 19 400 гривен назначат людям, которые проживают в зонах высокого риска и нуждаются в ресурсе для прохождения холодов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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Украинцы получат по 19400 грн на прохождение зимы: кто имеет право

Такую финансовую помощь получат более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах.

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«Более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах получат разово по 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона», — пишет премьер.

По словам главы правительства, эта поддержка направлена на украинцев, которые в ней больше всего нуждаются. В список получателей вошли люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, внутренне перемещенные лица, получатели жилищных субсидий, многодетные и приемные семьи, одинокие матери, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также детские дома семейного типа и патронатные семьи.

Для реализации этой программы правительство привлекло 7,4 миллиарда гривен от международных гуманитарных организаций. Часть этих средств поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через специальный гуманитарный счет Министерства социальной политики.

Чтобы оформить выплату, гражданам необходимо подать заявление до 30 октября. Сделать это можно через органы Пенсионного фонда, центры предоставления административных услуг или через местных властей.

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Начисленные средства можно будет получить на свой банковский счет или наличными через отделения Укрпочты.

Кто может бесплатно получить дрова, уголь и газ в баллонах

Напомним, в 2026 году владельцы домов без централизованного тепла и газа могут получить одноразовую государственную субсидию на покупку твердого топлива и сжиженного газа.

На твердое топливо (дрова, уголь) выделяют 9205,14 грн. из расчета двух тонн на семью. Пособие на баллонный газ зависит от количества жителей: от 920,52 грн за два баллона для 1–2 человек до 1841,04 грн за четыре баллона для семей из 5 и более человек. Это поддержка является самостоятельной выплатой и не мешает получению субсидий на другие коммунальные услуги.

Для назначения помощи на отопительный сезон 2026-2027 годов заявления и декларации о доходах и расходах следует подать до 31 декабря 2026 года. В случае необходимости может потребоваться договор аренды жилья или документы о реструктуризации долга. Оформить субсидию можно лично через ПФУ, ЦНАП или местные власти, а также дистанционно на веб-портале Пенсионного фонда.

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