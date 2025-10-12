Украинцев, которые передают банковские карты другим, возьмут под надзор - что это значит

Банковская карта / © pixabay.com

Украинцев предупредили о серьезных последствиях передачи своих банковских картдругим людям. Таких лиц будут вносить в специальный реестр дропперов, после чего им могут ограничить финансовые операции и даже заблокировать возможность получения пенсии.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE.

По его словам, уже готовят законопроект о создании реестра дропов — людей, которые сознательно передают свои банковские карты третьим лицам.

«И да, к нам обратился Национальный банк и адвокат комитета, чтобы мы внесли изменения в законы по созданию реестра дропов. То есть, когда человек передает свою карту, и это зафиксировано, что он кому-то передает свою карту, он попадает в реестр дропов, и его финансовые операции значительно ограничиваются. Ограничиваются до каких-то совсем базовых», — пояснил Гетманцев.

По его словам, после попадания в реестр человек будет фактически исключен из финансовой системы:

«Ее не кредитуют банки, она фактически ограничена в финансовой жизни своей. Этот законопроект будет внесен буквально на днях. Буквально в понедельник он будет зарегистрирован в Верховной Раде».

Гетманцев отметил, что новые нормы направлены не только на борьбу с уклонением от налогов, но и на пресечение преступных схем, в которых используют дропов.

«Дропов используют для торговли наркотиками. Это основная схема. Дропов используют для терроризма, передачи денег. То есть, это огромная беда, с которой надо бесспорно бороться», — отметил он.

Политик подчеркнул, что большинство людей, которые соглашаются передавать свои карточки, осознают риски.

«Как правило, знает. Она может не знать характер этой операции. Но если я к вам подхожу и говорю: дайте мне карточку, я воспользуюсь и за это заплачу тысячу гривен. Вы же в своем уме можете предусмотреть, что я не буду мороженое покупаться. То есть, я что-то хочу сделать плохое», — привел пример Гетманцев.

Он обратился к украинцам с призывом никогда не передавать свои банковские карты.

«И никому не должны давать свою карточку. Кстати, я хочу обратиться к нашим телезрителям. Никогда никому не давайте карточку. Вы попадете потом в реестр дроперов, вы не сможете пенсию получить, даже если вы заработали где-то на рынде своей карточки», — предупредил нардеп.

Также Гетманцев пояснил, что в будущем банки смогут полностью ограничивать возможности таких лиц даже после открытия новых счетов.

«Я так понимаю, что в будущем тогда человек, чья карта была внесена в реестр дропов, он уже или не сможет открыть новую карту, например, в другом банке, или если откроет, то все равно эти функции его карты будут очень ограничены. Речь идет об ограниченности платежей», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 июня украинские банки ужесточили финансовый мониторинг карточных переводов, что может привести к массовым блокировкам счетов.