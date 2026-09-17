Украинцев могут обязать вернуть субсидию: что объяснили в ПФУ

У кого заберут субсидию

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Субсидия на коммунальные услуги от государства — это необратимая адресная социальная помощь людям, у которых нет достаточной финансовой возможности оплачивать высокие тарифы. В ПФУ напоминают, что человек, обращающийся за субсидией, берет на себя полную ответственность за точность представленных данных о состоянии и имуществе, ведь именно они определяют право на льготу и ее размер.

В ПФУ рассказали, кому придется вернуть уплаченную субсидию.

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Кому придется вернуть субсидию: правила от ПФУ

Порядок выплаты и возвращения субсидий государству регулируется Положением о порядке назначения жилищных субсидий № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

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По закону выплаченные деньги придется вернуть государству только в двух четко определенных случаях.

Недостоверные сведения в документах.

Если в заявлении или декларации были поданы ложные сведения об имущественном положении или доходах, и это исказило расчет пособия, переплату потребуют обратно. Условие одно — сумма ошибочно начисленной помощи должна превышать 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 гривен).

Умалчивание перемен в жизни.

Получатели льготы обязаны в течение 30 календарных дней уведомить уполномоченный орган о любых обстоятельствах, которые могут изменить размер выплат или лишить права на них. Если этого не сделать в определенный срок, начисленные сверх нормы деньги будут подлежать возврату.

Как возвращают субсидию

Требование вернуть деньги необязательно означает срочную уплату всей суммы одним платежом. В случае назначения субсидии на следующий период уполномоченный орган имеет право постепенно вычитывать сумму переплаты из текущих ежемесячных начислений.

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Впрочем, для защиты украинцев действует строгое ограничение: размер ежемесячного вычитания не может превышать 20% текущей выплаты.

Субсидии: последние новости

Напомним, что наличие дополнительного имущества обычно лишает права на жилищную субсидию, но для пенсионеров по возрасту действует исключение. В Пенсионном фонде Украины разъяснили: если гражданин получает пенсию по возрасту, имеет только одно основное жилое помещение и дополнительно унаследовал еще одно жилье, он сохраняет право на помощь от государства.

На получателей пенсий по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца, эта норма не распространяется. Главным условием для сохранения субсидии является то, что ни одно из жилых помещений, в том числе и унаследованное, не должно сдаваться в аренду.

Отсутствие арендаторов подтверждается специальным актом обследования материально-бытовых условий, который составляет должностное лицо исполнительного органа после обращения гражданина и передает ПФУ.

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