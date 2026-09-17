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Украинцев могут обязать вернуть субсидию: что объяснили в ПФУ
Украинцев предупредили о правилах получения и возвращения субсидии. Речь идет о недостоверных данных в документах и несообщении об изменениях, которые влияют на выплаты.
Субсидия на коммунальные услуги от государства — это необратимая адресная социальная помощь людям, у которых нет достаточной финансовой возможности оплачивать высокие тарифы. В ПФУ напоминают, что человек, обращающийся за субсидией, берет на себя полную ответственность за точность представленных данных о состоянии и имуществе, ведь именно они определяют право на льготу и ее размер.
В ПФУ рассказали, кому придется вернуть уплаченную субсидию.
Кому придется вернуть субсидию: правила от ПФУ
Порядок выплаты и возвращения субсидий государству регулируется Положением о порядке назначения жилищных субсидий № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».
По закону выплаченные деньги придется вернуть государству только в двух четко определенных случаях.
Недостоверные сведения в документах.
Если в заявлении или декларации были поданы ложные сведения об имущественном положении или доходах, и это исказило расчет пособия, переплату потребуют обратно. Условие одно — сумма ошибочно начисленной помощи должна превышать 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 гривен).
Умалчивание перемен в жизни.
Получатели льготы обязаны в течение 30 календарных дней уведомить уполномоченный орган о любых обстоятельствах, которые могут изменить размер выплат или лишить права на них. Если этого не сделать в определенный срок, начисленные сверх нормы деньги будут подлежать возврату.
Как возвращают субсидию
Требование вернуть деньги необязательно означает срочную уплату всей суммы одним платежом. В случае назначения субсидии на следующий период уполномоченный орган имеет право постепенно вычитывать сумму переплаты из текущих ежемесячных начислений.
Впрочем, для защиты украинцев действует строгое ограничение: размер ежемесячного вычитания не может превышать 20% текущей выплаты.
Субсидии: последние новости
Напомним, что наличие дополнительного имущества обычно лишает права на жилищную субсидию, но для пенсионеров по возрасту действует исключение. В Пенсионном фонде Украины разъяснили: если гражданин получает пенсию по возрасту, имеет только одно основное жилое помещение и дополнительно унаследовал еще одно жилье, он сохраняет право на помощь от государства.
На получателей пенсий по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца, эта норма не распространяется. Главным условием для сохранения субсидии является то, что ни одно из жилых помещений, в том числе и унаследованное, не должно сдаваться в аренду.
Отсутствие арендаторов подтверждается специальным актом обследования материально-бытовых условий, который составляет должностное лицо исполнительного органа после обращения гражданина и передает ПФУ.