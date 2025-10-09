- Дата публикации
-
Категория
Деньги
- Количество просмотров
- 755
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинцев освободили от ряда платежей: кого это коснется
В Украине расширили список льгот для военнослужащих, волонтеров и ВПЛ.
Верховная Рада приняла важный закон, освобождающий военнослужащих, внутренне перемещенных лиц и другие категории пострадавших от войны украинцев от уплаты ряда административных сборов. Льготы касаются таких ключевых услуг, как регистрация недвижимости, открытие бизнеса и получение документов в ДРАЦС.
Об этом идет речь на официальном сайте.
Нововведение направлено на поддержку граждан, подвергшихся наибольшему влиянию войны. Согласно документу, от уплаты административного сбора освобождаются:
Военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях;
Лица, освобожденные из русского плена;
Члены семей погибших воинов;
Люди, получившие инвалидность в результате войны;
Внутри перемещенные лица (ВПЛ);
Жители территорий, где продолжаются боевые действия или временно оккупированных;
Волонтеры, действовавшие в районах боевых действий.
За какие услуги не придется платить
Закон охватывает самые популярные регистрационные действия, требовавшие уплаты административного сбора. Теперь для вышеупомянутых категорий граждан бесплатными будут:
Регистрация права собственности на недвижимое имущество;
Регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (открытие бизнеса);
Регистрация актов гражданского состояния (рождение, брак, смерть, смена имени и т.п.).
Потери местных бюджетов, которые возникнут из-за неуплаты этого сбора, будут компенсированы из государственного бюджета.
Напомним, народный депутат от «Слуги Народа» Богдан Кицак заявил, что идея повысить зарплату каждому военному на 10 тысяч гривен технически невозможна из-за нехватки средств в бюджете. По его подсчетам, такой шаг потребует около 8 миллиардов гривен ежемесячно, или почти 100 миллиардов в год.
Нардеп подчеркнул, что необходимую сумму невозможно собрать даже за счет радикальной экономии, таких как закрытие телемарафона или ограничение зарплат чиновников, и выразил скепсис относительно быстрого эффекта от борьбы с коррупцией на таможне или детенизации экономики.