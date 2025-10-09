Украинцев освободили от ряда платежей: кого это коснется

Деньги / © Фото из открытых источников

Верховная Рада приняла важный закон, освобождающий военнослужащих, внутренне перемещенных лиц и другие категории пострадавших от войны украинцев от уплаты ряда административных сборов. Льготы касаются таких ключевых услуг, как регистрация недвижимости, открытие бизнеса и получение документов в ДРАЦС.

Об этом идет речь на официальном сайте.

Нововведение направлено на поддержку граждан, подвергшихся наибольшему влиянию войны. Согласно документу, от уплаты административного сбора освобождаются:

Военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях;

Лица, освобожденные из русского плена;

Члены семей погибших воинов;

Люди, получившие инвалидность в результате войны;

Внутри перемещенные лица (ВПЛ);

Жители территорий, где продолжаются боевые действия или временно оккупированных;

Волонтеры, действовавшие в районах боевых действий.

За какие услуги не придется платить

Закон охватывает самые популярные регистрационные действия, требовавшие уплаты административного сбора. Теперь для вышеупомянутых категорий граждан бесплатными будут:

Регистрация права собственности на недвижимое имущество;

Регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (открытие бизнеса);

Регистрация актов гражданского состояния (рождение, брак, смерть, смена имени и т.п.).

Потери местных бюджетов, которые возникнут из-за неуплаты этого сбора, будут компенсированы из государственного бюджета.

Напомним, народный депутат от «Слуги Народа» Богдан Кицак заявил, что идея повысить зарплату каждому военному на 10 тысяч гривен технически невозможна из-за нехватки средств в бюджете. По его подсчетам, такой шаг потребует около 8 миллиардов гривен ежемесячно, или почти 100 миллиардов в год.

Нардеп подчеркнул, что необходимую сумму невозможно собрать даже за счет радикальной экономии, таких как закрытие телемарафона или ограничение зарплат чиновников, и выразил скепсис относительно быстрого эффекта от борьбы с коррупцией на таможне или детенизации экономики.