Украинцев ожидает повышение зарплат в 2026 году: НБУ прогнозирует усиление миграции и дефицита кадров

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2026 году давление на рынке труда не только сохранится, но и усилится из-за ожидаемого уменьшения населения.

Рынок труда в Украине остается рынком искателя. Из-за мобилизации и миграционных процессов бизнес испытывает острую нехватку квалифицированных кадров, и эта тенденция будет сохраняться в следующем году. Как следствие, украинцев ожидает повышение заработной платы .

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины за декабрь 2025 года.

Почему будут расти зарплаты

Регулятор констатирует, что главным фактором повышения выплат остается конкуренция за людей.

«НБУ ожидает сохранения чистого оттока населения в следующем году, поэтому давление на рынке труда будет сохраняться. Соответственно предприятия и дальше вынуждены будут повышать зарплаты, конкурируя за работников», — отмечается в документе1.

Уже сейчас, во втором полугодии 2025 года, зарплаты в частном секторе росли темпами более 20% в год . Опрос Европейской бизнес-ассоциации показал, что 74% предприятий считают дефицит кадров значительной проблемой.

Не только частный сектор

На рост доходов окажут влияние и государственные решения. В частности, в 2026 году намечено повышение минимальной заработной платы.

"Дополнительным фактором роста доходов, прежде всего в бюджетной сфере, станет запланированное повышение на 8.1% минимальной заработной платы в 2026 году", - говорится в отчете.

Есть одно «но»

В то же время, в Нацбанке предупреждают: темпы роста зарплат могут несколько замедлиться по сравнению с текущим годом. Причина – ограниченные финансовые возможности бизнеса.

«Возможности тратить больше на персонал ограничены, производство будет расширяться медленно, так что рост зарплат замедлится», — прогнозирует регулятор.

Тем не менее, дальнейшее замедление инфляции будет способствовать тому, что реальные доходы (покупательная способность) украинцев будут расти.

Напомним, в Раде сказали, сколько будет составлять зарплата учителей 2026 года . По статистике, сейчас зарплаты в образовании самые низкие в экономике. Теперь ситуация изменится.

