- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинцев ожидает повышение зарплат в 2026 году: НБУ прогнозирует усиление миграции и дефицита кадров
Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2026 году давление на рынке труда не только сохранится, но и усилится из-за ожидаемого уменьшения населения.
Рынок труда в Украине остается рынком искателя. Из-за мобилизации и миграционных процессов бизнес испытывает острую нехватку квалифицированных кадров, и эта тенденция будет сохраняться в следующем году. Как следствие, украинцев ожидает повышение заработной платы .
Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины за декабрь 2025 года.
Почему будут расти зарплаты
Регулятор констатирует, что главным фактором повышения выплат остается конкуренция за людей.
«НБУ ожидает сохранения чистого оттока населения в следующем году, поэтому давление на рынке труда будет сохраняться. Соответственно предприятия и дальше вынуждены будут повышать зарплаты, конкурируя за работников», — отмечается в документе1.
Уже сейчас, во втором полугодии 2025 года, зарплаты в частном секторе росли темпами более 20% в год . Опрос Европейской бизнес-ассоциации показал, что 74% предприятий считают дефицит кадров значительной проблемой.
Не только частный сектор
На рост доходов окажут влияние и государственные решения. В частности, в 2026 году намечено повышение минимальной заработной платы.
"Дополнительным фактором роста доходов, прежде всего в бюджетной сфере, станет запланированное повышение на 8.1% минимальной заработной платы в 2026 году", - говорится в отчете.
Есть одно «но»
В то же время, в Нацбанке предупреждают: темпы роста зарплат могут несколько замедлиться по сравнению с текущим годом. Причина – ограниченные финансовые возможности бизнеса.
«Возможности тратить больше на персонал ограничены, производство будет расширяться медленно, так что рост зарплат замедлится», — прогнозирует регулятор.
Тем не менее, дальнейшее замедление инфляции будет способствовать тому, что реальные доходы (покупательная способность) украинцев будут расти.
Напомним, в Раде сказали, сколько будет составлять зарплата учителей 2026 года . По статистике, сейчас зарплаты в образовании самые низкие в экономике. Теперь ситуация изменится.