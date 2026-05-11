Украинцев предупредили о новом повышении цен на стратегический продукт

Как изменились цены в украинских магазинах

В украинских магазинах продолжают расти цены на хлеб. За последний месяц подорожали сразу несколько популярных позиций, а отдельные виды продукции уже превысили психологическую отметку в 50 грн за буханку.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

По данным мониторинга цен, в мае выросла стоимость ржаного и пшеничного хлеба.

Сколько стоит хлеб в мае

В частности, ржаной «Столичный» весом 950 г теперь стоит около 51 грн, тогда как в апреле его продавали менее чем за 50 грн. Также подорожал «Бородиновский» хлеб, а цена на пшеничную нарезку в отдельных сетях превысила 52 грн.

Эксперты предупреждают, что тенденция к росту цен может сохраниться и дальше. Так, по словам президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, до конца 2026 хлеб и другие продукты могут подорожать еще на 20-25% по сравнению с прошлым годом.

Он говорит, что главными причинами остаются высокие затраты производителей — прежде всего, цены на топливо, электроэнергию и удобрения. Именно эти факторы оказывают большое влияние на себестоимость зерна и производство пищевых продуктов.

В то же время эксперт не ожидает резкого скачка стоимости в ближайшие месяцы. Пока ситуация с запасами зерна в Украине остается стабильной, а состояние посевов не вызывает серьезного беспокойства.

Однако риски для рынка все же есть. Напомним, на цены могут повлиять новые скачки тарифов на электроэнергию или неблагоприятные погодные условия.

Отметим, что синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов страны, что положительно отражается на будущем урожае.

