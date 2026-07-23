Украинцев предупредили о новых тарифах на коммуналку: что подорожает уже в ближайшее время

Коммунальные платежи / © ТСН.ua

Реклама

В Украине в этом году не планируют пересматривать тарифы на электроэнергию, газ и теплоснабжение. В то же время в большинстве городов уже повышают стоимость холодного водоснабжения и водоотвода.

Об этом рассказал народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Он заявил, что украинцам не следует ожидать повышения тарифов на электроэнергию, природный газ и теплоснабжение до конца года.

Реклама

«Конечно, цена на электрическую энергию, газ и теплоснабжение в этом году не изменится», — сказал Нагорняк.

Почему дорожает вода

В то же время, по словам депутата, ситуация с водоснабжением значительно сложнее.

Он отметил, что с июля в большинстве украинских городов меняются тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод.

«К сожалению, меняются цены, но это вынужденный шаг от большинства водоканалов в разных украинских городах. Сейчас с июля в подавляющем большинстве меняются тарифы на холодное водоснабжение, водоотвод», — заявил народный депутат.

Реклама

По словам Нагорняка, многие предприятия водоснабжения сегодня работают в крайне сложных финансовых условиях. Он утверждает, что регулятор долго не просматривал тарифы, из-за чего водоканалы потеряли возможность покрывать свои расходы.

«Это вынужденный шаг, потому что регулятор долго ничего не делал, не брал на себя политической ответственности, не менял тариф для большинства украинских городов», — сказал депутат.

Почему без повышения тарифов не обойтись

Народный депутат пояснил, что водоканалы тратят значительные средства на оплату электроэнергии, необходимой для работы насосного оборудования.

«Сейчас у многих городов достаточно сложная финансовая ситуация, когда им нужно, в том числе, закупать электрическую энергию для того, чтобы поднимать воду из недр и подавать ее для населения. У этих финансовых ресурсов нет», — подчеркнул Нагорняк.

Реклама

По словам парламентария, именно из-за нехватки средств большинство водоканалов были вынуждены пересмотреть тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод.

Коммунальные платежи в Украине — последние новости

Напомним, Госпродпотребслужба призывает украинцев своевременно проводить обязательную периодическую поверку счетчиков газа и электроэнергии в соответствии с Законом «О метрологии и метрологической деятельности».

Игнорирование терминов чревато изменением алгоритмов начисления и существенным ростом сумм в платежках. Все работы по демонтажу, транспортировке, обслуживанию, ремонту и монтажу осуществляются компаниями-поставщиками услуг.

Также, НКРЭКУ приняла решение освободить от платы за доставку газа владельцев частных домов и квартир, чье жилье потерпело разрушения из-за войны и стало непригодным для безопасного газоснабжения.

Реклама

Кроме этого, владельцев разрушенных домов освободили от обязанности ежемесячно передавать показатели счетчиков, а также от расходов на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоэтажках. Все льготы будут действовать в течение всего периода, пока в доме нет возможности безопасно пользоваться газом.

Новости партнеров