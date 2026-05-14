Деньги
150
1 мин

Украинцев предупредили о распространенной ошибке, которая влияет на размер пенсии

Специалисты назвали главную ошибку пенсионеров, из-за которой возникают проблемы с выплатами.

Елена Капник
пенсия. / © УНИАН

Расчет пенсий производится по специальным формулам. Впрочем, несмотря на это, могут возникать ошибки в расчетах социальных выплат.

Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Специалисты отмечают, что чаще всего неточности возникают из-за того, что граждане не своевременно обновляют личные данные. Речь идет :

  • об изменении фамилии или других персональных данных;

  • обновление данных в паспорте;

  • переезд или изменение адреса регистрации.

Как внести корректные данные

Чтобы обновить данные, не обязательно идти в отделение Пенсионного фонда. Подать заячье можно онлайн на вебпортале, зайдя в личный кабинет, где стоит просмотреть ранее внесенные данные. Если обнаружены неточности, нужно заполнить анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц.

Для этого:

  • откройте раздел «Коммуникация по ПФУ»;

  • выберите анкету для изменения данных. В ней можно постирать ФИО, СНОКП, дату рождения и место, пол, гражданство, серию и номер паспорта, адрес места жительства;

  • заполните анкету;

  • добавьте скан-копии документов;

После этого анкету нужно будет подписать на отправку на проверку в ПФУ. О статусе заявки можно узнать в разделе «Мои обращения».

Напомним, в Украине часть пенсионеров рискует остаться без выплат, если не пройти физическую идентификацию. Украинское законодательство четко определяет, кому и когда нужно это делать. В частности, речь идет о тех пенсионерах, которые временно находятся за пределами Украины.

