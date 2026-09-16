Украинцев призвали сделать запас горючего: что произошло

«Чтобы не было паники и очередей»: эксперт призвал украинцев сделать запас горючего / © ТСН

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В Украине пока нет оснований ожидать общего дефицита горючего. Однако из-за прицельных атак российских оккупантов возможны временные перебои с его снабжением. Чтобы избежать очередей на АЗС и ажиотажного спроса, водителям, бизнесу и местным властям следует заблаговременно сформировать определенный резерв топлива.

Об этом заявил эксперт топливного рынка, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, передают Новости.LIVE.

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«У меня нет сомнений, что будет все в порядке с горючим. То есть это совершенно нужно понимать как просто террор мирного населения. Заправочные станции работают, поставки есть. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация вокруг атак на наши логистические коридоры. То есть, если враг будет атаковать, а он это уже делает, то я не исключаю, что могут быть определенные перебои со снабжением», — предупредил эксперт.

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По его словам, в случае повреждения ключевых маршрутов требуется определенное время на восстановление объектов или перенаправление топливных потоков по новым каналам. Именно для того чтобы безболезненно пережить эти технические паузы, специалист советует не откладывать заправку и подготовить небольшие запасы.

«Я думаю призываю тех, у кого есть такая возможность — от водителей до общественных организаций, муниципалитетов, коммерческих промышленных компаний — все же иметь определенный запас горючего для того, чтобы пройти эти периоды, когда мы будем налаживать новые каналы поставки или их просто ремонтировать. Поэтому, чтобы не было ажиотажа, нам надо быть готовыми к этому. А горючее и эти деньги, они не пропадут», — подытожил Сергей Куюн.

Ранее в военной администрации Киева объяснили, зачем Россия целит по АЗС и грозит ли столице внезапный дефицит горючего.

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