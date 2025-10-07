Украинцы 40+ получат деньги на медосмотр: как будет работать национальный чекап в "Дії"

Действие / © Государственная налоговая служба Украины/Facebook

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал механизм финансирования новой общенациональной программы профилактических медицинских осмотров (чекапов) для украинцев старше 40 лет.

Об этом он сообщил на ютуб-канале Минздрава.

Согласно плану, деньги на прохождение обследования граждане будут получать на специальную виртуальную карточку, созданную в приложении «Дія».

Как будет работать программа «Национальный чекап»

Сообщения в «Дія». Через месяц после дня рождения, украинцам, которым исполнилось 40 лет и больше, будет поступать push-сообщение в «Действии» о возможности воспользоваться программой. Зачисление средств. Средства для прохождения обследования будут зачислены на виртуальную карту в Действии. Выбор заведения. Пациент сможет самостоятельно выбрать заведение здравоохранения, где оно пройдет полный перечень исследований, включая консультации врача, лабораторные и инструментальные исследования.

Ляшко уточнил, что если во время чека будут выявлены «определенные отклонения от состояния здоровья», пациенты смогут получить электронный рецепт для бесплатного получения необходимых лекарственных средств.

Национальная кампания профилактических медосмотров стартует с 1 января 2026 года. В проекте госбюджета на данную программу предусмотрено 10 миллиардов гривен.

