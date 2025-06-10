Украинцы до сих пор не умеют считать собственные деньги — это одна из причин их бедности и процветания мошенников

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По словам экспертов, опрошенных журналистами Oboz.ua, абсолютное большинство взрослого населения и молодежи не умеет учитывать собственные расходы, сравнивать условия финансовых услуг, не различает легальные финансовые сервисы. В результате — отсутствие культуры инвестирования и сбережений, а также частые случаи попадания украинцев в ловушки мошенников вследствие низкой финансовой грамотности.

«Человек идёт в первый попавшийся обменник, не проверяя его легальность, не сравнивая курсы, не уточняя наличие комиссий и не заказывая нужную сумму заранее — всё это лишь часть длинного списка ошибок и потерь, вызванных финансовой неграмотностью», — привели пример журналистам аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов рынка обмена валют в Украине.

Ситуацию усугубляет то, что в украинской культуре долгое время вообще не существовало представления о финансовом планировании как о норме. Это и стало одной из причин низкого уровня финансовой грамотности, хотя необходимые знания можно получить как в рамках современной школьной программы, так и через множество доступных образовательных ресурсов государства, финансовых компаний, банков и их профессиональных объединений.

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Именно финансовая безграмотность делает украинцев особенно уязвимыми для мошеннических схем. От Telegram-инвесторов с «нереальными доходами» до разветвленных сетей с признаками финансовых пирамид — мошенники успешно пользуются отсутствием у людей базовых знаний.

«Низкая финансовая грамотность, с одной стороны, приводит к отсутствию доверия к традиционным инвестиционным инструментам, в то же время стимулирует развитие теневых схем и мошеннических организаций, которые обещают сверхприбыли», — добавляют в КИТ Group. И подчеркивают: большинство таких схем легко распознать, если иметь хотя бы элементарное представление о рисках, реальной стоимости денег и способах проверки финансовых инструментов.

По мнению экспертов, из-за финансовой неграмотности украинцы не умеют планировать расходы, а следовательно — свои сбережения и инвестиции, не различают основные типы финансовых услуг, не умеют сравнивать условия кредитов или депозитов, не понимают, что такое инфляция, как она съедает сбережения, или почему валютный курс в Telegram и в банке — это не одно и то же.

«Рынок акций или производных инструментов — это просто terra incognita для среднего человека из-за неразвитости этих рынков. Ни средняя украинская семья, ни система образования почти не уделяют внимания практическим финансовым навыкам: как планировать собственный бюджет, учитывать расходы и откладывать деньги, как их сохранять, что такое налоги, как работают кредиты и депозиты или более сложные инструменты хранения и инвестирования», — привели примеры аналитики КИТ Group.

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Хотя ситуация постепенно меняется к лучшему, пишут журналисты: «Растет спрос на простые цифровые и онлайн-сервисы, такие как мультиканальные платформы обмена, которые прозрачно и наглядно объясняют движение курса. Именно на такую прозрачность и повышение финансовой грамотности ориентируется и КИТ Group — компания внедряет элементы открытого финансового образования в клиентский сервис: предоставляет объяснения по курсовым изменениям и советы по выбору инструментов», — подчеркнули аналитики компании.

Как указывают журналисты Oboz.ua, украинские подростки, согласно исследованиям Национального банка Украины, имеют только начальный уровень финансовой грамотности, а среди взрослых ситуация не намного лучше: «Последствия — отсутствие сбережений (а вместе с тем, финансовая нестабильность), долговые ямы, большое количество жертв мошеннических схем, низкая вовлеченность в инвестирование и т. д.».