Украинцы могут меньше платить за свет: как легко сэкономить на коммуналке

Счетчик / © УНИАН

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Сейчас в Украине цена электроэнергии для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за кВт·ч. Однако есть возможность платить меньше за потребление электроэнергии ночью, ведь в этот период применяется коэффициент 0,5.

ТСН.ua объясняет, как рассчитывается ночной тариф и как сэкономить на коммуналке.

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Сколько стоит свет ночью

При двухзонном учете ночной период длится с 23:00 до 07:00. В эти часы электроэнергия при действующей фиксированной цене стоит 2,16 грн за кВтч.

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Остальные сутки — с 07:00 до 23:00 — расчет производится по базовой цене 4,32 грн за кВтч. То есть ночной коэффициент вдвое уменьшает стоимость киловата именно в ночном промежутке, но не изменяет дневную цену.

Отметим, что Кабинет Министров продлил действие фиксированной цены 4,32 грн за кВтч для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года.

Как посчитать возможную экономию

Каждая кВт·ч, которую двухзонный счетчик зафиксировал в ночные часы, стоит на 2,16 грн меньше базовой цены. Чтобы оценить возможную экономию, умножьте ночное потребление в месяц на 2,16 грн.

Например, за 100 кВтч ночного потребления разница будет составлять 216 грн.

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Ночной тариф может быть полезен тем, кто регулярно пользуется мощными электроприборами. Часть бытовых действий можно планировать на ночь.

В материале о ночном тарифе 2026 года мы также объясняли, как отличаются временные зоны и коэффициенты для трехзонного счетчика.

Что не стоит путать с ночным тарифом

Ночной тариф — это режим расчета двухзонного счетчика, а не отдельная общая цена на электроэнергию для всех украинцев. Скидка применяется только к объему, который зафиксировал прибор в ночные часы.

Также не следует смешивать ночной коэффициент с ценой 2,64 грн за кВтч для электроотопления. Это отдельное сезонное условие, не являющееся ночным тарифом и имеющее собственные основания применения.

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Что проверить перед переходом

Перед тем как рассчитывать будущую экономию, следует проверить:

установлен ли в помещении именно двухзонный счетчик;

должен ли прибор корректно разделять дневное и ночное потребление;

есть ли техническая возможность перейти на такой учет;

какие условия и порядок обращения действуют у поставщика или оператора системы распределения.

Если счетчик не поддерживает двухзонный учет, само изменение времени использования электроприборов не позволит получить цену 2,16 грн за кВт·ч. Сначала нужно подтвердить тип учета и технические условия, а затем оценивать потенциальную выгоду.

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