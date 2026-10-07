Украинцы могут оформить базовую социальную помощь через «Дію»: как рассчитывают выплату

Базовая социальная помощь

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В Украине продолжает действовать экспериментальный проект по оказанию базовой социальной помощи семьям с низкими доходами. Ее размер не одинаков для всех, выплату рассчитывают отдельно для каждой семьи с учетом ее состава и доходов. Экспериментальный проект базовой социальной помощи стартовал 1 июля 2025г.

Базовая величина, используемая при расчете, составляет 4500 гривен. В то же время, это не означает, что каждый получатель автоматически получает именно такую сумму.

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Как рассчитывают базовую социальную помощь

Размер пособия определяется как разница между совокупной базовой величиной, рассчитанной для всех членов семьи, и ее среднемесячным совокупным доходом.

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Для первого члена семьи, обращающегося за помощью, учитывают 100% базовой величины — 4500 гривен.

Такую же сумму — 4500 гривен — берут в расчет для каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для человека с инвалидностью I или II группы.

Для каждого следующего члена семьи учитывают 70% базовой величины — 3150 гривен.

Для отдельных категорий, в том числе людей, достигших пенсионного возраста, но не имеющих необходимого страхового стажа, действуют отдельные правила расчета.

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Следовательно, фактический размер пособия может существенно отличаться в зависимости от количества членов семьи и ее доходов.

Как оформить помощь через «Дію»

Подать заявление на базовую социальную помощь можно через приложение «Дія». Для части получателей онлайн-оформления предусматривается несколько шагов.

Сначала система проверяет информацию о семье и рассчитывает ориентировочный размер ежемесячной выплаты.

Если рассчитанная сумма устраивает заявителя, он может перейти к подаче заявления, выбрать «Дія.Картку» для зачисления средств и подписать документы с помощью «Дія.Підпису».

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Если в составе семьи есть другие совершеннолетние члены, им также посылают приглашение для подписания заявления.

При переходе на базовую социальную помощь заявитель подтверждает отказ от тех видов государственной поддержки, которые она заменяет.

Если же человек получил лишь предварительный расчет, но не подал окончательное заявление, это само по себе не означает автоматического прекращения ранее назначенных выплат.

Кроме «Дії», обратиться за базовой социальной помощью можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Кто может получать помощь

Базовая социальная помощь предназначена для семей с низкими доходами, отвечающими критериям экспериментального проекта.

Первоначально право перехода на нее получили семьи, которые уже пользовались отдельными видами государственной поддержки, в том числе помощью малообеспеченным семьям, выплатами на детей одиноким матерям, помощью многодетным семьям и временной помощью детям, родители которых не платят алименты или местонахождение которых неизвестно.

С 1 октября 2025 г. круг потенциальных получателей был расширен на другие семьи и лиц, отвечающих требованиям экспериментального проекта.

В то же время возможность подать заявление онлайн через «Дію» может зависеть от категории получателя и технической доступности услуги.

Из-за чего могут отказать в выплате

При назначении помощи учитывают не только доходы семьи, но и имущественное положение и другие установленные критерии.

В частности, помощь могут не назначить, если члены семьи имеют на депозитных счетах средства на общую сумму более 100 тысяч гривен или облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 тысяч гривен.

Ограничения также относятся к семьям, в собственности которых есть вторая квартира или дом. В то же время, из этого правила предусмотрен ряд исключений — например, для жилья на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях, разрушенного или непригодного для проживания жилья, отдельных объектов в общей собственности и некоторых других случаев.

Еще один критерий касается транспорта. Право на помощь может быть утрачено, если семья имеет более одного автомобиля, с года выпуска которого прошло менее 15 лет. Для отдельных транспортных средств также предусмотрены исключения.

Кроме того, значение имеет занятость трудоспособных членов семьи. Если человек трудоспособного возраста долго не работает, не учится, не служит, не занимается предпринимательской деятельностью и не состоит на учете в центре занятости, это может стать основанием для отказа. В то же время, правила предусматривают исключения, в частности для людей, которые осуществляют уход или имеют другие уважительные причины.

На какой срок назначают выплату

Базовую социальную помощь назначают на 6 месяцев.

В дальнейшем ее выплата может автоматически продолжаться, если семья продолжает отвечать установленным условиям, но не дольше срока действия экспериментального проекта.

Таким образом, 4500 гривен в этой программе не фиксированной суммой выплаты, а показателем для ее расчета. Окончательный размер пособия определяют индивидуально в зависимости от состава и доходов конкретной семьи.

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