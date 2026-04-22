Украинцы могут остаться без пенсий: какие реалии экономики и рынка трудоустройства

Будут ли украинцы получать пенсии / © iStock

Миллионы украинцев сомневаются, что в будущем будут получать пенсию. Сейчас в Украине насчитывается около 10,5 миллионов пенсионеров. Приблизительно такое же количество людей сейчас трудоустроено в Украине. Но если продолжится мобилизация, а люди будут уезжать из страны — пенсионеры могут потерять свои выплаты, которые финансируются из налогов.

Возможен ли такой сценарий и могут ли пенсионеры остаться без выплат? Об этом рассказали BBC.

Могут ли пенсионеры в Украине остаться без пенсий

Количество населения Украины уменьшается за последние как минимум 30 лет. Усугубила этот фактор полномасштабная война. Современные демографические изменения будут определять будущее, прежде всего, для работников и пенсионеров.

В 1991 году население Украины составило почти 52 млн человек. За 10 лет оно сократилось на 4 млн. Несмотря на продолжавшийся с 2002 по 2012 год период «демографического отдыха» и постепенный рост рождаемости, все эти достижения нивелировались пандемией коронавируса и началом полномасштабной войны.

Сейчас численность населения Украины по данным МВФ может составить около 33 млн человек. Украинское правительство и эксперты склоняются к цифре в 30 млн. Из них треть пенсионеры. В Украине темпы сокращения населения самые быстрые. Украина занимает последнее место в рейтинге рождаемости в мире.

Учитывая значительный отток молодых и трудоспособных людей за границу, ситуация продолжает ухудшаться. Пенсии в Украине мизерные, а совокупность факторов повышает давление на систему. Учитывая и невысокие зарплаты, крайне малая доля украинцев может что-то откладывать на жизнь и старость.

«Через 10-20 лет мы превратимся в страну пожилых людей, где действительно будет проблема с наполнением пенсионного фонда, с выплатой пенсий», — говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Ситуация — не уникальная. С этим давно сталкивается Европа, однако у европейских пенсионеров есть достойные выплаты, несмотря на нехватку рабочих рук в странах. Европа сейчас привлекает мигрантов и постепенно повышает пенсионный возраст, чтобы спасать систему.

В ближайшей перспективе и в Украине будут вынуждены повысить пенсионный возраст до 65-67 лет. Воскобойник убежден, что Украина будет страной пенсионеров, которые «будут работать почти до последнего».

Во время войны работающих пенсионеров стало больше. Из более 10 миллионов таких сейчас около 2,8 млн.

В начале 2026 года в Минсоцполитики анонсировали новую пенсионную реформу, по которой уровень пенсии хотят поднять минимум до 6000 грн. Годами также обсуждают систему накопительных пенсий. Но движения в этих направлениях нет. Законопроект о пенсионной реформе — на стадии подготовки.

По словам главы финансового комитета ВР Данила Гетманцева, часть средств на финансирование пенсий можно было бы привлечь путем отмены программ раздачи средств, таких как национальный кешбэк. Дополнительные ресурсы можно привлечь через легализацию теневой занятости и зарплат «в конвертах».

Сейчас в правительстве поддерживают инициативу трудоустройства пенсионеров, и работодателям постепенно приходится брать людей старшего возраста на работу. Однако пока на украинском рынке труда эйджизм является главной проблемой.

Чтобы поддерживать уровень экономики хоть как-то, Украине придется привлекать трудовых мигрантов, а работодателям — повышать зарплаты, чтобы после конца войны люди массово не выехали за границу на заработки.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, в апреле украинские пенсионеры получили повышенные пенсии, ведь произошла индексация. В среднем выплаты возросли до 7236 грн. Однако до сих пор значительная часть пенсионеров получает всего 3500 грн. Наибольшее повышение получили пенсионеры, которые продолжают работать.

Доля самых низких пенсий в Украине постепенно снижается. После индексации пенсии выросли примерно на 14%, однако учитывая годовую инфляцию, реальный рост произошел на около 6%.

В мае некоторые пенсионеры смогут получить надбавку. Ее получат те, кому в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Прибавка будет составлять от 300 до 570 гривен. Однако пенсию повысят не с текущего месяца, а с первого следующего, когда пенсионер достигнет такого возраста.