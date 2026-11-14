Украинцы могут получать более 3000 грн ежемесячно: кто имеет право и какие документы нужны

Деньги / иллюстративное фото

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В Украине граждане, постоянно ухаживающие за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, имеют право на государственную денежную помощь.

Максимальный размер такой выплаты в 2026 году составляет 3 209 гривен в месяц, однако получить полную сумму удастся не всем — окончательный размер пособия определяется индивидуально с учетом совокупного дохода семьи за последние полгода.

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Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Кому назначают выплаты за уход

Оформить государственную поддержку могут те граждане, которые проживают вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства и постоянно ухаживают за ним.

Главное условие — наличие официального заключения медицинской комиссии о том, что человек действительно нуждается в постоянном постороннем уходе. Кроме того, заявитель и подопечный должны проживать вместе, что подтверждается совместной пропиской или фактическим местом жительства.

Эксперты отмечают, что увольняться с работы ради этих выплат не придется: закон позволяет получать пособие даже официально трудоустроенным украинцам.

На какой период оформляются выплаты за уход

Обычно такие выплаты назначаются на полгода, после чего документы для продления пособия придется подавать заново. Исключение сделали только для неработающих пенсионеров — им денежную поддержку могут оформить сразу на год.

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Эксперты отмечают, что срок выплат напрямую зависит от социального статуса человека, обеспечивающего уход.

Как оформить пособие

Чтобы оформить выплату, необходимо подать заявление в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, местный ЦНАП или обратиться к уполномоченному представителю своей общины.

Специалисты советуют успеть сделать это до конца текущего месяца, чтобы не откладывать начисление средств. Для оформления пособия необходимо собрать следующий пакет документов:

заявление о назначении пособия;

декларацию о доходах;

заключение врачебной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода и справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Если заявитель и его подопечный зарегистрированы по разным адресам, но фактически проживают под одной крышей, этот факт необходимо подтвердить актом обследования материально-бытовых условий. При этом не нужно предоставлять бумажные справки, информация из которых уже имеется в государственных электронных реестрах.

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Поэтому в 2026 году украинцы, ухаживающие за людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, могут получать от государства до 3 209 гривен ежемесячно. Основными условиями для назначения выплат остаются заключение врачей о необходимости постоянного ухода, совместное проживание и уровень доходов семьи, причем наличие официальной работы не помешает оформить эти выплаты.

Выплаты украинцам в 2026 году — последние новости

Часть украинских пенсионерок ежемесячно может недополучать более тысячи гривен из-за незнания о праве на доплату за особые заслуги перед Украиной. В 2027 году эта выплата для многодетных матерей увеличится в связи с повышением прожиточного минимума.

Стоит отметить, что в Украине действует государственная программа «Скрининг здоровья 40+», в рамках которой граждане в возрасте от 40 лет могут получить 2000 гривен на комплексное профилактическое обследование. Заявку можно подать через приложение «Дія» или без него, а средства зачисляются на «Дія.Картку» и расходуются исключительно на медицинские услуги в учреждениях-участниках программы.

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