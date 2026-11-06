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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Украинцы могут получать почти 26 тысяч гривен ежемесячно: кого касается

Некоторые украинцы имеют право на ежемесячную государственную выплату в размере почти 26 тысяч гривен. Кто может получить эти средства и куда нужно обратиться для оформления читайте дальше.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Деньги

Деньги / © Unsplash

Некоторые украинцы могут ежемесячно получать от государства 25941 гривну. Однако эти деньги не начисляются автоматически. Чтобы оформить выплаты, нужно лично подать заявление и пакет документов.

Более подробно об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

Кто именно имеет право на такую пенсию

Право на ежемесячное пособие имеют граждане, которым начиная с 2014 года присвоили звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

В то же время самой награды недостаточно. Обязательным условием является подтвержденное непосредственное участие личности в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующую выплату предусматривает статья 4 Закона №2454-IX.

Сколько будет выплачиваться государство

Размер ежемесячного пособия привязан к минимальной заработной плате и равен трем ее размерам. Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» №4695-IX от 3 декабря 2025 года, от 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине составляет 8 647 гривен.

Таким образом, расчет ежемесячной выплаты составляет: 8 647 грн × 3 = 25 941 гривна (сумма начисленного пособия к возможным удержаниям).

Куда и как подать документы

Чтобы получить деньги, подайте заявление и необходимые документы в отделение Пенсионного фонда. Заявление рассматривается до 10 рабочих дней. Если решение положительное, выплаты будут начислены со дня подачи заявления.

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, в 2027 году максимальная доплата за каждый полный год сверхнормативного страхового стажа может увеличиться с 25,95 до 28,78 гривны. Повышение связано с запланированным ростом прожиточного минимума.

Ранее мы писали, что в ноябре украинцы с малыми пенсиями получат дополнительные выплаты от государства. Деньги назначат для трех возрастных категорий, но главное условие — текущий размер выплаты.

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