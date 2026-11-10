Украинцы могут получить 2000 гривен через Дію: кому доступна выплата и как ее оформить

Помощь 2000 грн

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В Украине продолжает действовать государственная программа финансовой поддержки, согласно которой граждане могут получить 2000 гривен. Украинцы и дальше могут подавать заявки на эту помощь. Программа действует и в ноябре и декабре 2026 года, а условия предусматривают возможность оформления средств как через смартфон, так и без использования мобильного приложения.

В то же время, порядок получения выплаты имеет определенные особенности. В частности, установлены возрастные требования к участникам, ограничения по использованию денег и сроки, которые необходимо соблюдать.

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Кто может получить 2000 гривен от государства

Речь идет о национальной программе «Скрининг здоровья 40+», которая заработала в Украине с 1 января 2026 года. Ее цель — помочь гражданам своевременно проверять состояние здоровья и выявлять риски опасных заболеваний еще до появления выраженных симптомов.

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Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, воспользоваться программой могут украинцы от 40 лет.

Право на участие не зависит от того, работает человек или находится на пенсии. Также не следует подтверждать низкий уровень доходов.

Основное требование — соответствовать возрастному критерию и соблюдать установленный порядок оформления помощи.

Государство предоставляет участникам 2000 гривен, которые можно использовать для прохождения комплексного профилактического обследования.

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На что разрешено потратить 2000 гривен

В отличие от обычного пособия, эта выплата имеет исключительно целевое назначение.

Вырученные средства нельзя потратить на продукты питания, коммунальные услуги, одежду, бытовую технику или другие личные нужды.

Деньги предназначены для оплаты медицинского обследования в учреждениях здравоохранения, участвующих в программе.

В рамках скрининга предусмотрено:

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оценка рисков сердечно-сосудистых заболеваний;

проверку риска развития сахарного диабета второго типа;

оценка состояния ментального здоровья;

измерение АД и других показателей;

проведение предусмотренных программой лабораторных исследований;

консультацию врача и получение индивидуальных рекомендаций.

По информации Дії, пройти необходимые обследования можно за один визит в медицинское учреждение.

По результатам проверки врач может рекомендовать дополнительную диагностику, изменение образа жизни или последующее лечение.

Как оформить выплату 2000 гривен через действие

Для получения средств нужно иметь смартфон с приложением Дія и специальную Дію.Картку.

Если карты еще нет, ее можно оформить онлайн.

Для подачи заявки необходимо:

Открыть приложение Дія и авторизироваться. Перейти к разделу «Сервиси». Выбрать пункт «Допомога від держави». Нажмите «Скринінг здоров’я». Проверьте необходимые данные. Выбрать или оформить Дію.Карту. Подтвердить и отправить заявку.

После оформления заявки государство перечислит 2000 гривен на специальный счет.

Как указано на официальном сайте Дії, средства должны поступить в течение 7 дней после подачи заявления.

Использовать их можно только для оплаты услуг в медицинских учреждениях, присоединившихся к программе.

Как правильно оплатить обследование Дія.Карткою.

После получения 2000 гривен Дію.Картку нужно добавить в Google Кошелька или Apple Wallet, если планируете оплачивать обследование смартфоном.

Перед оплатой обязательно выберите именно Дія.Картку Иначе средства могут списаться с другой банковской карты, установленной в кошельке по умолчанию.

Поэтому перед приложением телефона к терминалу проверьте, какая карта выбрана для оплаты, чтобы случайно не потратить свои деньги.

Нужно ли ждать дня рождения

В начале 2026 года правила участия предусматривали, что приглашение на скрининг поступало в действие Действие через 30 дней после дня рождения.

Однако впоследствии порядок изменили. Как сообщило Министерство здравоохранения, с мая 2026 украинцам больше не нужно ждать определенного срока после дня рождения. Теперь подать заявку можно сразу после достижения 40-летнего возраста.

То есть, если человеку уже исполнилось 40 лет, он может оформить помощь в удобное время.

Как получить 2000 гривен без применения Действие

Отсутствие смартфона или мобильного приложения не лишает человека возможности использовать программу. Для таких граждан предусмотрено оформление помощи через Центр предоставления административных услуг.

Сначала необходимо открыть специальный банковский счет с соответствующей пластиковой картой в банке-партнере.

После этого нужно обратиться в ЦНАП, где администратор поможет оформить заявку. Для подтверждения личности необходимо иметь соответствующие документы.

После успешной подачи заявки средства зачисляются на специальный счет в течение 7 дней.

Сколько времени дают на использование денег

Важным условием программы является ограниченный срок использования средств.

По действующим правилам, если помощь засчитали после 1 мая 2026 года, пройти скрининг и оплатить его нужно в течение двух месяцев с момента поступления денег.

Например, если 2000 гривен поступили на карту 15 ноября, использовать их нужно до соответствующей даты в январе.

Поэтому после получения выплаты не следует откладывать запись врачу.

Если не использовать средства в течение установленного срока, неиспользованная сумма подлежит возврату в государственный бюджет.

Где можно пройти обследование

Участники программы могут самостоятельно выбирать медицинское учреждение для прохождения скрининга.

Это может быть государственная или коммунальная больница и частный медицинский центр. Главное условие — заведение должно участвовать в государственной программе.

Место регистрации или фактического проживания не ограничивает выбор учреждения. Поэтому человек может пройти обследование не только в своем городе, но и другом населенном пункте Украины.

Полный список заведений доступен на специальном сайте Министерства здравоохранения. Там можно найти медицинский центр, проверить его адрес и выбрать удобное место для обследования.

Можно ли получить 2000 гривен повторно

Программа предусматривает оказание помощи один раз в течение календарного года. Поэтому получить две выплаты по 2000 гривен в пределах одного года нельзя.

Если человек ошибочно получил пособие дважды в течение одного календарного года, излишне выплаченную сумму необходимо вернуть.

В то же время, участие в программе в одном году не исключает возможности воспользоваться ею в следующем. Следовательно, граждане, получившие средства в 2026 году, смогут повторно пройти скрининг в 2027 году при продолжении программы и соблюдении ее правил.

Сколько украинцев уже воспользовались программой

По данным официального сайта программы, на 4 ноября 2026 года более 2,2 миллиона украинцев подали заявки на получение средств.

В то же время, более 879 тысяч человек уже прошли соответствующие обследования.

Услуги скрининга предоставлялись в 2692 местах по всей Украине.

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