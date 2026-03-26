Украинцы могут получить 4000 долл. от одной из стран ЕС: у кого есть шанс
Мечтаете о собственном деле, но не хватает капитала? Жители двух регионов Украины могут получить грант в 4000 долл. на запуск бизнеса.
Чешская организация People in Need открыла прием заявок на гранты до 4000 долл. для будущих предпринимателей. Программа действует в двух областях Украины и направлена на поддержку уязвимых слоев населения.
Об этом сообщила чешская гуманитарная организация People in Need.
Чешская организация «Человек в беде» при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества объявила грантовую программу для физических лиц с ограниченными финансовыми возможностями, которые планируют начать собственное дело. Максимальный размер помощи — до 4000 долл.
Программа охватывает отдельные громады в двух областях Украины. Днепропетровская область: Кривой Рог, Павлоград, Днепр, а также Днепровский и Самаровский районы.
Харьковская область: Берестинский, Харьковский, Лозовской, Богодуховский и Чугуевский районы. Участие могут принимать жители этих территорий, в том числе внутренне перемещенные лица, которые фактически там проживают.
Кто может подать заявку на грант от People in Need?
Грант доступен для совершеннолетних лиц (18+), которые:
имеют низкий уровень дохода;
потеряли работу, бизнес или значительную часть доходов из-за войны;
готовы официально зарегистрировать предпринимательскую деятельность (ФЛП или юрлицо) и работать в рамках проекта.
Низким считается доход, не превышающий 8320 грн на одного человека в домохозяйстве за последние полгода.
Предпочтение будет отдаваться:
людям с инвалидностью;
ВПЛ;
одиноким родителям или опекунам;
людям в возрасте 50+;
представителям этнических меньшинств;
ветеранам.
Основные условия участия в проекте
Участники должны:
ранее не получать бизнес-гранты от «Человек в беде»;
быть готовыми зарегистрировать бизнес;
выбрать разрешенную сферу деятельности (без аграрного сектора, оборонки, алкоголя, табака и т.д.);
реализовать бизнес-идею в течение 60 дней (до 31 июля 2026 года).
На что можно потратить грант?
Финансирование разрешается направить на:
восстановление или закупку оборудования и активов;
аренду и обустройство помещения;
зарплату (до 30% суммы, на 1 месяц);
сырье (до 30%);
обучение персонала;
маркетинг, рекламу, консультационные услуги и другие расходы, связанные с бизнесом.
Что не финансируется?
Грантовые средства не покрывают расходы на недвижимость и землю, алкоголь и табак, долги, налоги, зарубежные поездки, транспортные средства, фармацевтику, удобрения, военное или специализированное оборудование, предметы роскоши, азартные игры и другие запрещенные категории.
Как происходит отбор на получение гранта?
Конкурс будет проводиться в два этапа:
технический отбор — проверка соответствия заявки базовым требованиям;
оценка — анализ бизнес-идеи, финансового плана, рисков, маркетинговой стратегии и потенциального влияния на общество.
Финальное решение будет принимать специальная комиссия.
Условия финансирования
Грант будет выплачиваться в два этапа:
30% — после подписания соглашения;
70% — после регистрации бизнеса.
После реализации проекта участники должны отчитаться об использовании средств.
Дополнительная поддержка
Участники также получат бесплатное обучение и менторскую поддержку (онлайн или офлайн) по темам: бухгалтерия, финансы, регистрация бизнеса, управление и другие.
Как подать заявку на получение гранта?
Для участия нужно:
заполнить грантовую заявку;
подготовить и загрузить бюджет;
ознакомиться с рекомендациями по бизнес-планированию.
Дедлайн подачи заявок — 31 марта 2026 года.
Важные условия:
от одного домохозяйства допускается только одна заявка;
не все заявки проходят отбор — подача не гарантирует получение гранта;
участникам сообщат о результатах по электронной почте.
Помощь украинским беженцам в ЕС — последние новости
К слову, в Ирландии планируют постепенно свернуть программу Accommodation Recognition Payment, по которой владельцы жилья получают выплаты за размещение украинских беженцев. Сумму помощи планируют сократить с 600 до 400 евро в месяц, а саму программу — окончательно закрыть до марта 2027 года.
В свою очередь Австрия определила карточку Rot-Weiß-Rot Karte Plus (RWR+) основным механизмом легализации для украинцев после завершения временной защиты, которая продлена до 4 марта 2027 года. Для перехода на это разрешение необходимо иметь статус перемещенного лица и официальный стаж работы (полное страхование) минимум 12 месяцев за последние два года. Требования на 2026 год включают знание немецкого языка на уровне А1, наличие жилья, действительного паспорта и подтверждение чистого дохода после вычета расходов: от 1 308,39 евро на человека, 2 064,12 евро на пару и по 201,88 евро на ребенка.