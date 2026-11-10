Украинцы могут получить 5 тысяч гривен помощи: кто имеет право

Деньги / © УНИАН

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Жители Стецьковского старостинского округа Сумской области (Сумский район) могут получить единовременную денежную помощь на зиму.

Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.

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Кто может получить денежную помощь

Отмечается, что официальное оформление выплат стартовало 9 ноября. Размер денежной помощи составляет 5000 гривен на одно домохозяйство. Выплата производится одному уполномоченному представителю семьи.

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Право на финансовую поддержку имеют граждане, зарегистрированные и фактически проживающие на территории Стецковского старостинского округа. Обязательным условием есть отсутствие регистрации заявителя как внутренне перемещенного лица в других регионах Украины.

Список документов и порядок подачи

Прием заявок продлится до 15 декабря 2026 года. Для оформления помощи необходимо лично предоставить оригиналы и копии следующих документов:

паспорт гражданина Украины и идентификационный код;

выписка о регистрации места жительства или справка ВПЛ;

справку о составе семьи, выданную ЦНАПом города Сумы;

подтверждение фактического места жительства от старосты округа;

письменное согласие других совершеннолетних членов семьи (при наличии).

«В заявлении обязательно нужно указать банковский счет заявителя для перечисления помощи», — отмечают в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.

Куда обращаться для подачи документов:

с. Стецьковка: Сектор управления сельскими территориями (ул. Сумская, 20). г. Сумы: Департамент социальной защиты населения (ул. Харьковская, 35).

Денежная помощь в Украине — последние новости

Напомним, украинцы могут воспользоваться государственной программой, предусматривающей выплату 2000 гривен. Однако для получения средств необходимо соответствовать определенным требованиям и соблюдать установленные правила.

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Ранее мы писали, что для пенсионеров от 65 лет в Украине гарантирован повышенный минимальный размер пенсионной выплаты при условии соблюдения определенных требований.

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