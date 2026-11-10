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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Украинцы могут получить 5 тысяч гривен помощи: кто имеет право

В Сумской области стартовало оформление единовременной зимней помощи в размере 5 тысяч гривен. Однако получить выплату смогут не все желающие — важное условие.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Деньги

Деньги / © УНИАН

Жители Стецьковского старостинского округа Сумской области (Сумский район) могут получить единовременную денежную помощь на зиму.

Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.

Кто может получить денежную помощь

Отмечается, что официальное оформление выплат стартовало 9 ноября. Размер денежной помощи составляет 5000 гривен на одно домохозяйство. Выплата производится одному уполномоченному представителю семьи.

Право на финансовую поддержку имеют граждане, зарегистрированные и фактически проживающие на территории Стецковского старостинского округа. Обязательным условием есть отсутствие регистрации заявителя как внутренне перемещенного лица в других регионах Украины.

Список документов и порядок подачи

Прием заявок продлится до 15 декабря 2026 года. Для оформления помощи необходимо лично предоставить оригиналы и копии следующих документов:

  • паспорт гражданина Украины и идентификационный код;

  • выписка о регистрации места жительства или справка ВПЛ;

  • справку о составе семьи, выданную ЦНАПом города Сумы;

  • подтверждение фактического места жительства от старосты округа;

  • письменное согласие других совершеннолетних членов семьи (при наличии).

«В заявлении обязательно нужно указать банковский счет заявителя для перечисления помощи», — отмечают в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.

Куда обращаться для подачи документов:

  1. с. Стецьковка: Сектор управления сельскими территориями (ул. Сумская, 20).

  2. г. Сумы: Департамент социальной защиты населения (ул. Харьковская, 35).

Денежная помощь в Украине — последние новости

Напомним, украинцы могут воспользоваться государственной программой, предусматривающей выплату 2000 гривен. Однако для получения средств необходимо соответствовать определенным требованиям и соблюдать установленные правила.

Ранее мы писали, что для пенсионеров от 65 лет в Украине гарантирован повышенный минимальный размер пенсионной выплаты при условии соблюдения определенных требований.

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