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Украинцы могут получить 5 тысяч гривен помощи: кто имеет право
В Сумской области стартовало оформление единовременной зимней помощи в размере 5 тысяч гривен. Однако получить выплату смогут не все желающие — важное условие.
Жители Стецьковского старостинского округа Сумской области (Сумский район) могут получить единовременную денежную помощь на зиму.
Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.
Кто может получить денежную помощь
Отмечается, что официальное оформление выплат стартовало 9 ноября. Размер денежной помощи составляет 5000 гривен на одно домохозяйство. Выплата производится одному уполномоченному представителю семьи.
Право на финансовую поддержку имеют граждане, зарегистрированные и фактически проживающие на территории Стецковского старостинского округа. Обязательным условием есть отсутствие регистрации заявителя как внутренне перемещенного лица в других регионах Украины.
Список документов и порядок подачи
Прием заявок продлится до 15 декабря 2026 года. Для оформления помощи необходимо лично предоставить оригиналы и копии следующих документов:
паспорт гражданина Украины и идентификационный код;
выписка о регистрации места жительства или справка ВПЛ;
справку о составе семьи, выданную ЦНАПом города Сумы;
подтверждение фактического места жительства от старосты округа;
письменное согласие других совершеннолетних членов семьи (при наличии).
«В заявлении обязательно нужно указать банковский счет заявителя для перечисления помощи», — отмечают в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.
Куда обращаться для подачи документов:
с. Стецьковка: Сектор управления сельскими территориями (ул. Сумская, 20).
г. Сумы: Департамент социальной защиты населения (ул. Харьковская, 35).
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